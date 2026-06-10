Scott O’Neil no garantiza la celebración de los últimos cuatro torneos LIV Golf

Incertidumbre en LIV Golf. Scott O'Neil enfrenta el reto de buscar financiamiento para que LIV Golf no desaparezca. (Foto especial)

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf, pasa por serios aprietos en la liga, así lo constató durante su aparición en CNBC al negarse a garantizar la celebración de los últimos cuatro torneos de la actual temporada.

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, confirmó en abril que ya no financiará el proyecto al finalizar la temporada 2026, por lo que LIV Golf busca urgentemente patrocinadores para continuar.

Ante ese futuro incierto LIV actúa con rapidez para conseguir nuevas inversiones, nombrando a nuevos miembros para su junta directiva y contratando al banco de inversión Ducera Partners para que les ayude a captar capital.

Se entiende que O’Neil presentó oficialmente LIV al mercado la semana pasada y busca entre 250 y 350 millones de dólares. Ante eso ha quedado claro que se enfrenta a una carrera contrarreloj para asegurar el futuro de la Liga de Golf.

El PIF podría retirarse antes de lo previsto

Front Office Sports informó que el PIF podría incluso cerrar su financiación antes de lo previsto. Al preguntárle a O’Neil si podía garantizar que sus paradas en el Reino Unido y Estados Unidos se llevarían a cabo, respondió: “Lo que sí puedo garantizar es una excelente rentabilidad si invierten en este negocio”, y recalcó que LIV no tiene “mucho tiempo” para encontrar inversores.

Dejó claro que si LIV consiguiera financiación privada, la liga funcionaría de forma muy diferente a como lo hace actualmente.

“Estamos reduciendo drásticamente los gastos, y el impulso de los ingresos que hemos tenido... ya hemos superado los 100 millones de dólares del año pasado, así que tenemos un excelente impulso comercial. Se trata de controlar los costos, reimaginar cómo podría, debería y será el negocio, y luego involucrar a nuestros jugadores como socios, como verdaderos socios de capital en este negocio”. También cree que LIV podrá alcanzar la rentabilidad en tres años.

Estimaciones conservadoras sugieren que el PIF ha invertido más de 6.000 millones de dólares desde que surgió LIV en 2022 hasta la fecha.

El tiempo encima para encontrar inversores

O’Neil declaró a CNBC que esta semana tuvo cinco reuniones con posibles inversores y que tiene programadas otras 18. “Tenemos un impulso empresarial increíble”, afirmó O’Neil. “Lo que nos falta es tiempo. Así que estamos buscando urgentemente a quienes estén interesados. Tenemos que cerrar este proyecto durante el verano”.

El próximo torneo de golf de LIV está programado para celebrarse en el JCB Golf & Country Club de Rocester, Inglaterra, del 23 al 26 de julio.

Los tres eventos finales, incluido el campeonato por equipos, tendrán lugar en Estados Unidos en agosto.

El español Jon Rahm lidera actualmente la clasificación individual de la LIV Golf, seguido de Bryson DeChambeau y Joaquín Niemann.

El equipo 4 Aces de Dustin Johnson lidera la clasificación por equipos, seguido de Legión XIII de Rahm y Ripper de Cameron Smith.