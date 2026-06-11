Por fin llegó el Mundial

TRES VECES MUNDIALISTA. El Coloso de Santa Úrsula. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM (Tomás Pérez de la Cruz)

Ocho años después del anuncio oficial en Moscú, finalmente ha llegado el día. Comienza el Mundial 2026 e inicia la tercera Copa del Mundo a disputarse en México.

ENTRE LA FE Y LA REALIDAD DEPORTIVA

En el aspecto social son circunstancias totalmente diferentes a las que nuestro país vivió en el 70 y en el 86, pero desafortunadamente en el terreno deportivo y futbolístico son muy similares. Llegamos como el anfitrión que busca dar una sorpresa con las esperanzas puestas en la fe, y no en datos reales.

Al igual que en los torneos anteriores, nuestro balompié sigue sin estar entre los mejores del orbe; aspiramos a competir, pero sabemos que existen mejores selecciones que la nuestra.

RETOS ORGANIZATIVOS ANTE EL OJO INTERNACIONAL

En el entorno social, pocos países en el mundo viven el futbol como el nuestro, lo que hasta hace unos días era motivo de fiesta; sin embargo, diversos factores de inestabilidad política han generado incertidumbre sobre el éxito de la organización como país anfitrión.

Es una pena, pues esta es una oportunidad de mostrarle al mundo que México no es como lo pintan en los noticieros y que nuestra capacidad de organización en cuanto a eventos masivos es extraordinaria, así como la calidez y el buen trato a los visitantes.

INTERESES ECONÓMICOS Y EL POTENCIAL DE DESARROLLO

Pero las malas decisiones de unos cuantos, ahora y desde hace muchos años, han logrado que hasta nosotros mismos tengamos preocupaciones por el desarrollo de este evento. En lo deportivo, México no figura entre los favoritos a ganar, pero sí será un competidor de buen nivel que brindará emociones y alegrías en el torneo.

Es una lástima que también en el deporte los intereses económicos prevalezcan por encima de los futbolísticos, razón por la cual no se ha crecido a nivel selección como realmente podríamos hacerlo. Pese a ello, hay material y equipo como para pensar que se puede tener una exitosa Copa del Mundo.

LA BARAJA DE CANDIDATOS AL TRONO

Entre los favoritos, España y Francia lucen como los principales contendientes, pero yo no descarto a Portugal y Argentina. Creo que de ese cuarteto saldrá el próximo campeón de la justa.

En el futbol muchas cosas pueden pasar debido a los múltiples factores en juego, pero lo más importante es que a México, como país, le vaya muy bien y demuestre de lo que es capaz a nivel mundial. Que comience el Mundial; sean bienvenidas y bienvenidos al mejor país del mundo.