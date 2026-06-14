Alemania vs Curazao: horario, pronóstico, cómo y dónde ver el partido de la Copa Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue regalando momentos de emoción sobre las canchas. Este domingo, una de las selecciones más poderosas y tradicionales del planeta se encontrará frente a un debutante que ya hizo historia simplemente con clasificar al torneo. Alemania y Curazao abrirán su participación en el Grupo E en un partido que enfrenta dos realidades completamente distintas.
Transmisión en vivo | Horario y dónde juegan Alemania vs Curazao
El partido entre Alemania y Curazao se disputará este domingo 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, inmueble que forma parte de las sedes del Mundial 2026 y que cuenta con capacidad para más de 70 mil espectadores. El encuentro está pactado en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.
¿Dónde ver EN VIVO el Alemania vs Curazao?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.
- Vix
- TUDN
Alemania vs. Curazao: alineaciones confirmadas
ALEMANIA
- 1 M. Neuer
- 4 J. Tah
- 5 A. Pavlovic
- 6 J. Kimmich
- 7 K. Havertz
- 10 J. Musiala
- 15 N. Schlotterbeck
- 17 F. Wirtz
- 18 N. Brown
- 19 L. Sané
- 23 F. Nmecha
- DT. J. Nagelsmann
CURAZAO
- 1 E. Room
- 5 S. Floranus
- 7 J. Bacuna
- 8 L. Comenencia
- 9J. Locadia
- 10 L. Racuna
- 12 S. Hansen
- 18 A. Obispo
- 21 T. Chong
- 23 R. Bazoer
- 24 D. Fonville
- DT. D. Advocaat
Pronóstico para el Alemania vs. Curazao
Las proyecciones apuntan a un triunfo relativamente cómodo para Alemania, con marcadores estimados de entre 3-0 y 4-0. La selección germana parte como amplia favorita gracias a su calidad individual y colectiva, por lo que se espera que imponga condiciones mediante una mayor posesión del balón, numerosas oportunidades de gol y un sistema defensivo sólido que limite las opciones ofensivas de Curazao.
Por su parte, el conjunto caribeño podría apostar por un esquema más conservador, priorizando el orden defensivo y las transiciones rápidas al contragolpe. Sin embargo, la diferencia de experiencia y jerarquía entre ambas selecciones luce como un factor determinante.
En cuanto al apartado goleador, la tendencia de los especialistas se inclina hacia un partido con más de 2.5 goles e incluso por encima de los 3.5 tantos, aunque algunos analistas consideran que Alemania podría manejar el encuentro con cierta cautela al tratarse de su debut en el Mundial 2026.