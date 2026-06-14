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Alemania y Curazao se enfrentan en el arranque del Grupo E del Mundial 2026. Consulta el horario, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones y el pronóstico del partido que marca el histórico debut mundialista de la selección caribeña.

Alemania vs Curazao: horario, pronóstico, cómo y dónde ver el partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Por Fernando Huacuz
Alemania vs. Curazao partido en vivo
Alemania vs. Curazao en vivo Foto: La Crónica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue regalando momentos de emoción sobre las canchas. Este domingo, una de las selecciones más poderosas y tradicionales del planeta se encontrará frente a un debutante que ya hizo historia simplemente con clasificar al torneo. Alemania y Curazao abrirán su participación en el Grupo E en un partido que enfrenta dos realidades completamente distintas.

Transmisión en vivo | Horario y dónde juegan Alemania vs Curazao

El partido entre Alemania y Curazao se disputará este domingo 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, inmueble que forma parte de las sedes del Mundial 2026 y que cuenta con capacidad para más de 70 mil espectadores. El encuentro está pactado en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Alemania vs Curazao?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

  • Vix
  • TUDN

Alemania vs. Curazao: alineaciones confirmadas

ALEMANIA

  • 1 M. Neuer
  • 4 J. Tah
  • 5 A. Pavlovic
  • 6 J. Kimmich
  • 7 K. Havertz
  • 10 J. Musiala
  • 15 N. Schlotterbeck
  • 17 F. Wirtz
  • 18 N. Brown
  • 19 L. Sané
  • 23 F. Nmecha
  • DT. J. Nagelsmann

CURAZAO

  • 1 E. Room
  • 5 S. Floranus
  • 7 J. Bacuna
  • 8 L. Comenencia
  • 9J. Locadia
  • 10 L. Racuna
  • 12 S. Hansen
  • 18 A. Obispo
  • 21 T. Chong
  • 23 R. Bazoer
  • 24 D. Fonville
  • DT. D. Advocaat

Pronóstico para el Alemania vs. Curazao

Las proyecciones apuntan a un triunfo relativamente cómodo para Alemania, con marcadores estimados de entre 3-0 y 4-0. La selección germana parte como amplia favorita gracias a su calidad individual y colectiva, por lo que se espera que imponga condiciones mediante una mayor posesión del balón, numerosas oportunidades de gol y un sistema defensivo sólido que limite las opciones ofensivas de Curazao.

Por su parte, el conjunto caribeño podría apostar por un esquema más conservador, priorizando el orden defensivo y las transiciones rápidas al contragolpe. Sin embargo, la diferencia de experiencia y jerarquía entre ambas selecciones luce como un factor determinante.

En cuanto al apartado goleador, la tendencia de los especialistas se inclina hacia un partido con más de 2.5 goles e incluso por encima de los 3.5 tantos, aunque algunos analistas consideran que Alemania podría manejar el encuentro con cierta cautela al tratarse de su debut en el Mundial 2026.

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