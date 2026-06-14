Isaac del Toro Isaac del Toro se proclama campeón del Tour de Auvernia Ródano Alpes (instagram: @isaac_deltoro_romero1)

El ciclista mexicano Isaac del Toro se coronó vencedor de la edición número 78 del Tour de Auvernia Ródano Alpes, luego de imponerse en solitario durante la octava y última etapa de ciclismo, disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison Brison, con un recorrido de 120.1 kilómetros.

Del Toro, originario de Ensenada y de 22 años de edad, lanzó un ataque definitivo a 8.8 kilómetros de la cima de la última montaña.

El ciclista cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 07 segundos, promediando una velocidad de 33.5 kilómetros por hora.

Configuración del podio definitivo

La segunda posición de la jornada final correspondió al español Juan Ayuso, quien arribó a un minuto de diferencia, seguido por el noruego Tobias Halland Johannessen en el tercer lugar.

Con este resultado, el podio general definitivo de la competencia francesa quedó integrado por Isaac del Toro en el primer puesto, el australiano Luke Tuckwell en la segunda posición y Juan Ayuso en la tercera plaza.

Relevo histórico en el palmarés

Con este triunfo en la prestigiosa ronda alpina, el corredor del UAE Team Emirates sucede en el palmarés de la justa al esloveno Tadej Pogačar, quien obtuvo el campeonato en la edición anterior.

¿Dónde se puede ver el evento de ciclismo del Tour de Auvernia Ródano Alpes?

Para la audiencia de México y Centroamérica, la competencia se transmitió en televisión restringida a través de la señal de ESPN, mientras que la cobertura completa por internet se ofreció en la plataforma de streaming Disney+ bajo suscripción.