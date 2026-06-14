Histórico: Lewis Hamilton conquista Barcelona vestido de rojo Ferrari; Checo llega en el 14

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 El piloto inglés del equipo Ferrari Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, este domingo. EFE/ Siu Wu (Siu Wu/EFE)

El idilio entre Lewis Hamilton y el circuito de Montmeló escribió su página más gloriosa. Al volante de su Ferrari, el séptuple campeón mundial dominó de forma categórica el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima cita del campeonato, para elevar a 106 su récord histórico de victorias en la categoría reina. Con este triunfo, el británico no solo rompió una sequía de casi dos años (desde Bélgica 2024), sino que se convirtió en el máximo ganador en solitario de esta pista con siete conquistas, superando la marca que compartía con el mítico Michael Schumacher.

La carrera en territorio catalán estuvo marcada por la estrategia de neumáticos y los golpes de escena. Hamilton largó desde la primera fila con gomas blandas y presionó constantemente a su compatriota George Russell (Mercedes). La clave de la victoria se fraguó en las paradas; el de Stevenage ejecutó un ritmo demoledor con el compuesto medio y aprovechó un coche de seguridad virtual provocado por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) para calzar el neumático duro, consolidando una cómoda ventaja en el liderato. Sus compatriotas Russell y Lando Norris (McLaren) completaron un podio íntegramente británico en el segundo y tercer puesto, respectivamente, mientras que el líder del campeonato, el joven de 19 años Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), tuvo que retirarse por una falla mecánica a falta de tres giros. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) finalizó en la decimocuarta posición, en una jornada donde la bandera a cuadros fue ondeada por el tenista serbio Novak Djokovic.

“DESDE NIÑO QUERÍA GANAR A BORDO DE UN FERRARI”

La emoción desbordó al piloto de 41 años, quien no pudo contener las lágrimas en el podio tras escuchar el ‘God Save The King’ vistiendo los colores de la casa italiana. Las declaraciones de Sir Lewis reflejaron la magnitud del logro:

“Lo primero de todo, debo dar las gracias al equipo. Después de lo del año pasado, esto se antojaba imposible, pero el equipo nunca dejó de trabajar y de apretar. Todas las victorias son especiales en su esencia, pero esta ha sido excepcional”, declaró un conmovido Hamilton nada más bajar de su monoplaza.

El astro británico, quien ahora se coloca a 41 puntos del liderato en el Mundial, reconoció el peso de cumplir un anhelo de la infancia en las afueras de la Ciudad Condal. “Desde niño quería ganar a bordo de un Ferrari, así que esto es algo genial. Hoy hemos hecho todo bien, desde la táctica hasta las paradas en boxes. Que yo esté aquí ahora mismo es fruto del duro trabajo; he encontrado mi equilibrio y ver cómo todo funciona en conjunto es algo que te hace feliz", concluyó el histórico piloto.