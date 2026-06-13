Brasil queda a deber en su primer encuentro frente a Marruecos

Brasil-Marruecos. Vinícius Júnior fue el encargado de hacer la diferencia para Brasil. (EFE)

Brasil no dio el partido esperado frente a Marruecos, apenas logró rescatar el empate a un tanto a través de un fogonazo de Vinícius Júnior en el partido que abrió la disputa del Grupo C en el Mundial 2026.

Vinícius anotó el gol en el minuto 32, dándole a Brasil, cinco veces campeón, el respiro en un emocionante y destacado partido de la fase de grupos.

Marruecos, semifinalista hace cuatro años, dominó el partido desde el principio, e Ismael Saibari adelantó a los campeones africanos en el minuto 21.

Brasil igualó el marcador 11 minutos después. Vinícius intercambió pases con Bruno Guimarães por la banda izquierda, controló el balón para crearse espacio y lanzó un potente disparo con la derecha que superó el brazo extendido de Yassine Bounou, anotando así su décimo gol con la selección.

El equipo sudamericano llegó al torneo con grandes expectativas, y los aficionados de la Seleção, vestidos de amarillo, que dominaban a la multitud de 80.663 personas en el MetLife Stadium, se mostraron algo apagados antes de que Vinícius igualara el marcador con su espectacular disparo cruzado.

Brasil tiene atacantes, pero sufre en facetas del juego en las que era fuerte: laterales de despliegue total y volantes generadores de juego. Sus admiradores echan de menos la fantasía, el bendito jogo bonito.

En su próximo compromiso Brasil se las verá contra Haití el viernes en Filadelfia y cerrará su actividad en el Grupo C contra Escocia en Miami.

Marruecos seguirá contra Escocia en las afueras de Boston el viernes y culminará ante Haití en Atlanta.