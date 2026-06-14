Ana Paula Vázquez, doble subcampeona en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Copa del Mundo de Tiro con Arco. Ana Paula Vázquez logró subir dos veces al podio este domingo en Antalya, Turquía. (Foto especial)

México cerró su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya, Turquía, con dos medallas de plata en arco recurvo. En ambos casos participó Ana Paula Vázquez, primero en equipo, junto a Alejandra Valencia y Angela Ruiz, y después en la final de la prueba individual.

Las representantes de China dominaron a las mexicanas y se llevaron las dos medallas de oro.

Cosecha de siete medallas en Antalya

En general, los arqueros de México terminaron su participación con 1 medalla de oro, 4 de plata y 2 de bronce con lo que obtuvieron la cosecha más productiva en lo que va de la actual temporada en Copas del Mundo.

A la final individual de arco recurvo llegaron las dos mejores arqueras del mundo, la china Zhu Jingyi, la número uno, y la mexicana Ana Paula Vázquez, dos del planeta. La prueba la ganó Jingyi al vencer 7-3 a Vázquez, luego de acertar tres dieces en la última ronda.

En la primera parada de la Copa del Mundo en Puebla 2026, Jingyi se colgó la medalla de primer lugar y ahora repitió en Antalya.

Para llegar a la final, Ana Paula fue contundente en semifinales, derrotó 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco.

La plata obtenida por el equipo femenil

En la final por equipos femenil, Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Angela Ruiz, medallistas olímpicas de bronce en París 2024, cayeron en la final por marcador de 3-5 frente a las chinas Li Jiaman, Zhu Jingyi y Huang Yuwei.

La cuarta Copa del Mundo de Tiro con Arco se celebrará en Madrid, España del 7 al 12 de julio, antes de la Gran Final de Copas del Mundo en Saltillo, Coahuila del 12 y 13 de septiembre.