Países Bajos vs Japón EN VIVO: horario, dónde ver y pronóstico del Mundial 2026

Países Bajos vs Japón transmisión en vivo Foto: La Crónica

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa entregando enfrentamientos que prometen espectáculo desde el primer minuto. Este domingo, el duelo entre Países Bajos y Japón abre el camino de ambos equipos en el Grupo F, un sector que también integran Suecia y Túnez y que podría convertirse en uno de los más competidos del torneo.

Transmisión en vivo | Horario y dónde juegan Países Bajos vs Japón

El partido entre Países Bajos y Japón se disputará este domingo 14 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, también conocido como Estadio Dallas, uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa del Mundo y con capacidad para más de 80 mil espectadores.

El duelo está pactado para iniciar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs Japón?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

Canales y plataformas en México:

TV Azteca 7

Canal 5

TUDN.com,

Azteca Uno

Azteca Deportes App

ViX Premium

Países Bajos

Entrenador: Ronald Koeman.

Portero: Bart Verbruggen.

Defensores: Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Denzel Dumfries.

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch.

Delanteros: Cody Gakpo, Donyell Malen, Crysencio Summerville.

Cambios: Mark Flekken, Robin Roefs, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Teun Koopmeiners, Marten De Roon, Quinten Timber, Justin Kluivert, Guus Til, Noa Lang, Memphis Depay, Brian Brobbey, Wout Weghorst.

Japón

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Portero: Zion Suzuki.

Defensores: Hiroki Ito, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe.

Mediocampistas: Kaishu Sano, Daichi Kamada.

Delanteros: Keito Nakamura, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Takefusa Kubo, Ayase Ueda.

Cambios: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Ko Itakura, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Yukinari Sugawara, Takehiro Tomiyasu, Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Junya Ito, Yuito Suzuki, Keisuke Goto, Shuto Machino, Koki Ogawa, Kento Shiogai.

Países Bajos vs Japón pronóstico: ¿quién es favorito para ganar?

De acuerdo con los datos de apuestas, los momios actuales para el encuentro sitúan a Países Bajos como el ligero favorito para llevarse los tres puntos:

Países Bajos: +102

Empate: +250

Japón: +260

Próximos partidos de Países Bajos

Países Bajos vs Suecia | 20 de junio | 11:00 a.m.

Túnez vs Países Bajos | 25 de junio | 5:00 p.m.

Próximos partidos de Japón