Aymen Hussein, de detenido en EU a goleador del mundial

El delantero Aymen Hussein de la selección de Irak, que hace unos días fue noticia mundial al ser detenido por su nacionalidad en los Estados Unidos, este martes marcó gol con su selección que perdió 1-4 frente a Noruega en partido celebrado en el Boston Stadium.

FIFA World Cup 2026. Aymen Hussein en su momento histórico del gol en el Boston Stadium. (GREG M. COOPER/EFE)

Hussein logró el empate parcial (1-1) del conjunto iraquí tras un anotar un soberbio cabezazo en el minuto 39. A la postre el único gol de su equipo en el encuentro de este martes.

En días pasados, a su llegada a los Estados Unidos Aymen Hussein fue víctima de un error administrativo y de confusión de identidad. Su teléfono móvil fue revisado por las autoridades.

Después de siete horas detenido, su situación quedó aclarada y pudo ser liberado para que se reincorporara a la concentración del equipo iraquí.

Sin ser la estrella de su equipo Hussein se convirtió en el primer jugador en marcar un gol para Irak desde su última participación, que fue en el Mundial que se desarrolló en México 1986.