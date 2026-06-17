¡Estafas Mundialistas! Defraudador vende boletos por 14 millones de pesos; hasta su mamá lo busca

Fraude Mundial 2026 El presunto estafador es buscado también por su familia, ya que se encuentra desaparecido. (Pixabay)

Los fraudes de boletos y experiencias en el Mundial 2026 comenzaron a intensificarse en las últimas fechas, ahora, un sujeto llamado Daniel N es buscado por personas que le compraron entradas para los partidos en la CDMX y hasta su familia lo quiere encontrar.

¿Cómo Daniel N defraudó a fans con boletos del Mundial 2026?

De acuerdo con un reportaje hecho para el noticiario de Nacho Lozano, Daniel N comenzó a vender boletos desde un año antes del Mundial de Futbol, aunque no aclararon cómo persuadió a los defraudados la compra de boletos.

En el reportaje se hace hincapié que de un día para otro, Daniel N comenzó a tener una vida ostentosa, llena de lujos. Asistía a partidos en el Estadio Santiago Bernabéu, a conciertos con precios altos como el de Bad Bunny, viajó a París y hasta se casó en una boda de lujo.

La gente comenzó a ‘apartar’ sus lugares en el Mundial a Daniel N a través de transferencias, ya que según el presunto estafador, tenía 70 lugares de plateas altas, bajas y bajas media cancha.

Cabe señalar que la FIFA no vendió nunca los boletos bajo estas denominaciones, sino por niveles y experiencias VIP.

Daniel N firmó contratos como garantía de que los lugares estaban disponibles y que él era el poseedor de los mismos, para que los usuarios tuvieran confianza plena de que era un negocio redondo.

Entre más se acercaba la fecha de un partido para el que vendió los boletos, Daniel N comenzó a ignorar los mensajes de todos los compradores y a darles algunos pretextos. Hasta aseveró que su ‘madre murió’ y que había asistido al funeral. todo para que no le enviaran más mensajes.

Hasta la familia de Daniel N lo busca; nadie sabe su paradero

Incluso, la madre de Daniel N comenzó a buscarlo en redes sociales, ya que el 8 de junio colocó un posteo donde decía que su hijo estaba desaparecido.

Al menos 30 personas habrían sido estafadas por más de 14 millones de pesos por un hombre identificado como Daniel, quien les vendió boletos para la inauguración del Mundial. Las víctimas aseguran que este hombre fingió la muerte de su mamá para evadirlos. pic.twitter.com/UQRVtvB6oB — Nacho Lozano (@nacholozano) June 17, 2026

Los usuarios pagaron desde 20 mil hasta 90 mil pesos por un boleto del Mundial 2026, una situación que llama la atención, ya que nadie excepto la FIFA y Agencias de Viajes estaban autorizados para la venta de estas entradas.

De esta forma, la cantidad de las personas defraudadas asciende hasta unos 14 millones de pesos, por lo que las autoridades ya buscan a Daniel N, quien es un presunto estafador de la venta de boletos para el Mundial 2026.