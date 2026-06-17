Tadej Pogacar impone su ley en la etapa inaugural de la Vuelta a Suiza

Vuelta a Suiza. Tadej Pogacar se escapa y llega solitario a la meta en Sondrio, Italia. (GIAN EHRENZELLER/EFE)

El campeón del mundo, Tadej Pogacar, firmó este miércoles una actuación arrasadora en la jornada inaugural de la Vuelta a Suiza, imponiéndose con una superioridad incuestionable, luego de recorrer de 144 kilómetros en Sondrio, Italia.

El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG llegó solitario a la meta tras una escapada que llegó a buen término y que dejó la general casi sentenciada.

A dos semanas para que arranque el Tour

A falta de dos semanas para que comience el Tour de Francia y si Jonas Vingegaard creía que podía haberlo asustado tras imponerse sin contemplaciones en el Giro de Italia, este miércoles el fenómeno esloveno evidenció que mucho tendrá que sudar el astro danés si quiere hacerle cosquillas en la carrera gala, y mucho más después de confirmar que no tendrá a Wout van Aert como ayudante.

En el segundo lugar de la Vuelta a Suiza entró el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 2:13, y en el tercer puesto ingresó el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2:28 de Pogacar.

Otro de los suramericanos destacados fue Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), quien cerró el top 10.

Con relación a los colombianos, Sergio Higuita se reportó en la casilla 12° a 4:30 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcomany Ineos) llegaron rezagados a más de 13 minutos de Pogacar.

La carrera continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, otra jornada ondulada de 157,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Locarno que incluye tres puertos categorizados.