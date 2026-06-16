Diablos vence a Charros y se lleva la serie en CDMX

INTENSO. EL diamante dio gran espectáculo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Ni la lluvia pudo evitar el festival de bateo de Diablos Rojos del México, que conectaron 15 imparables para vencer a Charros de Jalisco por segundo día consecutivo (5-6) y de esa manera aseguraron la serie interzona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los escarlatas aprovecharon el trabajo en la lomita de Humberto Castellanos, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitiendo solamente tres hits y dos carreras, y se fueron al frente desde la primera entrada.

Ataque tempranero marca el rumbo

Los actuales bicampeones de la LMB anotaron la de la quiniela con el exligamayorista Robinson Canó, quien bateó doble por el izquierdo y fue impulsado por sencillo de Jon Singleton, quien anotó, junto con Carlos Pérez, remolcados por doble de Luis Liberato, para el 0-3.

A partir de entonces vimos un gran duelo de defensivas, y fue hasta la quinta entrada cuando Jalisco consiguió el empate. Castellanos enfrentó la quinta con el brazo cansado y permitió que Irving López bateara doble y dio base por bola a Johneswy Fargas.

Respuesta de Charros empareja las acciones

El manager de Diablos, Lorenzo Bundy, puso en la loma a Edwin Escobar para sacar el out faltante, pero el zurdo falló, dejó la pitchada en el centro del plato y Jared Walsh conectó vuelacercas por el derecho para empatar la pizarra, 3-3.

Sin embargo, la ofensiva de Diablos Rojos respondió, como ha hecho en todo el año, y Julián Ornelas y Luis Liberato fueron impulsados por Río Ruiz, para tomar la punta.

Diablos retoma el control y resiste embate final

Vino una entrada más en la séptima, gracias a Singleton, quien bateó doble y fue llevado a home por Carlos Pérez (3-6).

Charros de Jalisco tuvo un regreso que emocionó a sus seguidores, pues en la octava aprovechó el brazo frío del relevista Jimmy Jacabonis y Jared Walsh y Kyle Garlick batearon jonrones solitarios, para el 5-6.

Anraku cierra la cortina y asegura la serie

Ya en la novena, Bundy echó mano de su cerrador estrella, el japonés Tomohiro Anraku, quien cerró la cortina, para asegurar el triunfo y la serie ante la novena tapatía.

Este miércoles se llevará a cabo el tercero de la serie interzona, y Jalisco buscará el triunfo que evite la barrida en Ciudad de México