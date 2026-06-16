El Mundial de los nombres corregidos

La costumbre también se equivoca con autoridad

JUGADORES. ¿De Costa de Marfil o Côte d’Ivoire? (Adrian Macias/Adrian Macias)

Durante años dijimos Holanda como si dijéramos una verdad. Holanda jugaba, Holanda perdía finales, Holanda vestía de naranja, Holanda parecía destinada a enseñarnos que también se puede fracasar con elegancia. Lo decíamos con naturalidad, no por maldad, sino por costumbre. Y la costumbre es un error que envejeció lo suficiente para exigir respeto.

Luego vino la corrección: no era Holanda, sino Países Bajos. Holanda era apenas una parte; dos provincias convertidas por la comodidad internacional en país completo. No es un detalle menor. Nombrar una parte como si fuera el todo es una manera educada de reducir el mundo.

El Mundial sirve para estas revelaciones. Uno cree que se sienta a ver futbol y, sin darse cuenta, termina corrigiendo el atlas íntimo. La pelota rueda y nos recuerda que el planeta no siempre se llama como lo aprendimos en la televisión, en el álbum de estampas o en la sobremesa familiar.

Ese es el tema de fondo: el Mundial no sólo reúne equipos; reúne nombres, historias, traducciones, errores y reclamos. También ahí se juega una forma de soberanía. Porque un país no sólo defiende su portería. También defiende el derecho a decir cómo quiere ser llamado.

LOS PAÍSES TAMBIÉN SE CANSAN DE NUESTROS APODOS

Países Bajos no es el único caso. Ahí están Türkiye, Czechia, Cabo Verde, Côte d’Ivoire. Cada nombre trae consigo una pequeña discusión con el resto del mundo. Algunos nos suenan raros porque durante años los acomodamos a nuestra lengua, a nuestra pereza o a nuestra memoria escolar. Pero que algo nos suene raro no significa que sea incorrecto; a veces sólo significa que nuestra costumbre está haciendo berrinche.

Türkiye no es simplemente una palabra difícil de escribir en un teclado distraído. Czechia no es una moda para confundir narradores. Cabo Verde no es un capricho contra la traducción. Côte d’Ivoire no insiste en su nombre para incomodarnos la pronunciación. En cada caso hay una afirmación simbólica: un país diciendo “no soy únicamente como usted aprendió a decirme”.

Los países también se cansan de que los llamen como los demás aprendieron a pronunciarlos.

Y el aficionado, desde luego, protesta. “Pero yo siempre le dije así”. Frase peligrosa. Con ella se han defendido errores de familia, injusticias viejas y recetas que nadie disfruta pero todos respetan porque una tía las hacía desde 1973. El hecho de haber repetido algo durante años no lo convierte en verdad; a veces sólo lo convierte en una equivocación con buena asistencia.

El futbol tiene una relación curiosa con los nombres. Nos vuelve familiares países que no conocemos. Muchos supieron de Países Bajos por Cruyff antes que por sus provincias. De Côte d’Ivoire por Drogba antes que por su historia política. De Türkiye por sus estadios antes que por sus debates de identidad. El balón nos presenta al mundo, pero a menudo lo hace con subtítulos incompletos.

Por eso el Mundial de los nombres corregidos importa. No porque vaya a resolver la historia, sino porque obliga a una cortesía básica: dejar que el otro entre al campo con su propio nombre.

NOMBRAR BIEN NO ES ERUDICIÓN: ES RESPETO

Un nombre no es una etiqueta administrativa. Es una patria diminuta. Cabe en la boca, pero carga idioma, memoria, orgullo, heridas, conquistas, derrotas y esa obstinación humana de querer existir sin pedir permiso a la pronunciación ajena.

Nombrar bien no nos vuelve sabios, pero nos vuelve menos flojos. Y eso, en tiempos de tanta opinión instantánea, ya parece una virtud casi atlética. La flojera mental también compite, y suele llegar a semifinales.

La nostalgia puede entenderse. Para muchos, “Holanda” no era una imprecisión geográfica, sino una emoción futbolera. Era la Naranja Mecánica, las finales perdidas, el romanticismo del equipo que jugaba como si estuviera diseñando una casa mientras atacaba. Pero una cosa es la memoria y otra la precisión. La nostalgia puede sentarse a la mesa; no debe falsificar pasaportes.

Decir Países Bajos no borra a Cruyff. Decir Türkiye no borra a Turquía de nuestros recuerdos. Decir Côte d’Ivoire no elimina lo que aprendimos, sólo nos pide aprenderlo mejor. A veces la cultura no consiste en saber mucho, sino en corregir a tiempo lo que repetíamos con demasiada seguridad.

El Mundial, entonces, no sólo sirve para saber quién gana. Sirve para descubrir qué tan pequeño era el mundo que traíamos en la cabeza. Cada selección trae jugadores, tácticas, himno y bandera; pero algunas traen además una exigencia silenciosa: “míreme bien, llámeme bien, no me reduzca al nombre que a usted le resultaba cómodo”.

La pelota es redonda, pero el mapa no. El mapa tiene bordes, lenguas, cicatrices, traducciones fallidas y países que un día se cansan de vivir bajo una palabra prestada.