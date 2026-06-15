Labores escolares México vs Corea: ¿Habrá home office y suspensión de clases por el partido del Mundial? (Pexels)

El partido entre México y Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el próximo 18 de junio en Guadalajara y ha generado dudas entre padres de familia y maestros sobre una posible suspensión de clases o si se realizará home office. Sin embargo, el calendario oficial de la SEP no marca esa fecha como día inhábil.

De acuerdo con la información difundida por la SEP, las actividades escolares de educación básica se mantienen programadas con total normalidad para el jueves 18 de junio, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a clases de manera habitual.

El antecedente del partido inaugural del Mundial 2026

La confusión entre algunos padres de familia surge porque el pasado 11 de junio sí se aplicaron medidas especiales con motivo de la inauguración del Mundial 2026, incluyendo suspensión de clases en algunas entidades federativas y esquemas de trabajo desde casa para reducir problemas de tráfico en la ciudad.

No obstante, para el encuentro entre México y Corea del Sur no existe, hasta el momento, un anuncio federal que ordene la cancelación de actividades escolares o laborales.

Guadalajara podría aplicar alternativas para las clases por el Mundial 2026

Debido a que el partido se jugará en el Estadio Guadalajara, las autoridades locales podrían modificar las restricciones viales en las inmediaciones del Estadio Guadalajara.

Según reportes, planteles ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara podrían realizar la salida temprana de clases o implementar las clases en línea en caso de que las condiciones de tránsito así lo requieran.

Asimismo, las autoridades estatales evaluarán posibles afectaciones en las rutas y vialidades conectadas con las actividades del Mundial 2026.

Sin embargo, estas medidas serían determinadas a nivel local y no representan una suspensión generalizada de clases en toda la República Mexicana.

¿Cuándo juega México vs. Corea del Sur?

El encuentro entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio a las 19:00 horas como parte de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo en Guadalajara y forma parte de la fase de grupos de la Selección Mexicana.