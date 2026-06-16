Diablos Rojos se impone a Charros

EFECTIVOS. Desde la lomita, los pingos controlaron a los Charros. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

No fue espectacular, pero sí efectivo. En el primer juego de la serie interzonas de esta semana de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Diablos Rojos del México vencieron 2-5 a los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.

Los actuales bicampeones se fueron al frente en el cierre de la segunda entrada, cuando Carlos Pérez conectó un sencillo por el jardín derecho y fue llevado a la tercera base por un doblete de Luis Liberato; posteriormente, Franklin Barreto los impulsó con un imparable a la esquina del jardín derecho.

El ataque escarlata y la ventaja inicial

Los Diablos aumentaron su ventaja en la cuarta entrada con un jonrón solitario de Julián Ornelas ante el abridor Kurt Heyer. En la sexta, el propio Ornelas, tras embasarse con un imparable al central, se robó la segunda base, avanzó a la tercera en bola ocupada y anotó en pisa y corre tras un fly de Barreto.

Los Charros aparecieron en la pizarra en la octava entrada con un tímido ataque de dos carreras, cuando el emergente Tadiel Hernández conectó un hit al derecho, llegó a la segunda base tras un sencillo de Allen Córdoba y avanzó a la tercera después de un pelotazo a Mateo Gil, permitiendo que Kyle Garlick lo remolcara.

Reacción visitante y el sello del triunfo

Detrás de él, Córdoba anotó gracias a un hit de Irving López para colocar el juego 2-4. Sin embargo, en el cierre de ese mismo episodio, Ornelas sumó una carrera más tras recibir una base por bolas, avanzar a la tercera con un doble de Liberato y anotar con un elevado de sacrificio de Río Ruiz, sellando el 2-5 definitivo.

Una de las grandes estrellas de los Diablos fue el abridor Ricardo Pinto, a quien se le había complicado llegar a la quinta entrada en juegos anteriores. Este lunes, el abridor lanzó seis sólidos innings, dejando a Jalisco en blanco con tres hits permitidos, una base por bolas, cinco ponches y dos golpeados, llevándose la victoria.

Dominio en el montículo y noche de expulsión

“Eso es lo que esperábamos de Ricardo“, declaró el mánager Lorenzo Bundy. “Sabíamos que esa buena salida estaba cerca y hoy tuvo una gran actuación... por ahí queda el detalle de los dos golpeados, pero él mismo sabe que esta salida es la primera de muchas buenas”.

El encuentro no estuvo exento de polémica, ya que el mánager de los Charros, Benjamín Gil, fue expulsado por reclamar al umpire José Tirado que no se midiera con la misma vara la aceptación de los retos para ambos equipos. El umpire detrás del home le negó la posibilidad de reto a Billy Hamilton en la quinta entrada, pero aceptó la de Ornelas en la octava, lo que desató el enojo del exligamayorista.

Próximo encuentro de la serie

El segundo juego de la serie ante los Charros de Jalisco se disputará este martes a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.