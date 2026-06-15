Gimnasia artística de la UNAM logra 36 medallas en Campeonato Nacional

La cosecha auriazul se distribuyó en 15 oros, 12 platas y nueve bronces, en este evento avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia y celebrado en el estado de Aguascalientes

La gimnasia artística de la UNAM cosechó 36 preseas: 15 de oro, 12 de plata y 9 de bronce, en el Campeonato Nacional 2026 de la especialidad, celebrado del 6 al 15 de mayo, en las instalaciones del Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte del estado de Aguascalientes. El certamen, avalado por la Federación Mexicana de la disciplina, reunió a 1,600 competidores provenientes de las 32 entidades federativas, además de las delegaciones de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico Nacional.

La rama varonil aportó 29 medallas a la causa auriazul. Julio César Montes Hernández, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 1 Gabino Barreda, conquistó cinco medallas de oro en el Nivel 10, en las competiciones de anillos, salto, barras paralelas, barra fija y all around, así como dos de plata, en piso y caballo con arzones.

En este segmento, Isaac Agustín Venegas, de la ENP 6 Antonio Caso, se colgó tres oros en Nivel 8, en las pruebas de caballo con arzones, salto y all around. Bruce Alam Sebastián Díaz de León, alumno de la ENP 7 Ezequiel A. Chávez, cosechó siete medallas en el Nivel 10, repartidas en dos de oro en piso y caballo con arzones, y cinco de plata en anillos, salto, barras paralelas, barra fija y all around.

La cosecha auriazul se distribuyó en 15 oros, 12 platas y nueve bronces, en este evento avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia y celebrado en el estado de Aguascalientes

“Me fijé una meta desde un principio para obtener estas medallas, es algo que quería lograr, fue una grata experiencia. Es mi primer año representando a la UNAM, portar los colores azul y oro es algo nuevo, pero me hace sentir bien saber que puedo representar mi institución”, declaró Sebastián Díaz de León.

José Miguel Boy Moreno, alumno de la Facultad de Ciencias, consiguió seis medallas en el Nivel 9, distribuidas en dos oros en piso y salto, una presea plateada en anillos y tres metales de bronce en caballo con arzones, barras paralelas y all around. Lyan Morales Villalobos, de la Preparatoria 9 Pedro de Alba, obtuvo un oro en la prueba de piso del Nivel 8. Kevin Yael Peña Zaragoza, de la Facultad de Psicología, se hizo de la presea argenta en el caballo con arzones del Nivel 4. Luis Eduardo Quijano Pacheco, del Programa de Extensión de gimnasia artística de la UNAM, ganó la medalla de bronce en la prueba de piso del Nivel 8; y Carlos Reynoso Delgado, de la Facultad de Ingeniería, consiguió el tercer lugar en la prueba de anillos del Nivel 8. Además, esta rama varonil alcanzó 1 oro en nivel 8 y una plata en nivel cuatro por equipos.

La cosecha auriazul se distribuyó en 15 oros, 12 platas y nueve bronces, en este evento avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia y celebrado en el estado de Aguascalientes

La rama femenil también fijó su impronta en el resultado de la UNAM con siete medallas. Daniela Cortés González, alumna de la Facultad de Ciencias, ganó la presea de oro en salto y la de bronce en barras asimétricas, ambas en el Nivel 9. Hannah Isabel Schmitter Guzmán, de la Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez, consiguió la argenta en viga de equilibrio del Nivel 7. Valeria Guadalupe Ortiz Sandoval, del CCH Azcapotzalco, obtuvo bronce en la prueba de piso del Nivel 7. Alejandra Sánchez Dávila, de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, se hizo del tercer lugar en salto del Nivel 8; y Fátima Valle Gutiérrez, del programa de extensión de gimnasia artística de la UNAM, se colgó la presea broncínea en la prueba de piso del Nivel 7. Asimismo, la rama femenil sumo una plata en nivel 8 por equipos.

La cosecha auriazul se distribuyó en 15 oros, 12 platas y nueve bronces, en este evento avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia y celebrado en el estado de Aguascalientes

“Practicar gimnasia en la UNAM me hizo darme cuenta de la importancia del trabajo en equipo. El ambiente y el apoyo de mis compañeras han sido clave para mi crecimiento. La gimnasia se me ha dado muy bien y es algo que tengo que agradecerle a Dios”, dijo Daniela Cortés.