Katia Itzel García y Sandra Ramírez estarán en el cuerpo arbitral del Estados Unidos vs Australia

Copa del Mundo 2026. México aporta talento arbitral al Mundial con Katia Itzel y Sandra Ramírez.

El arbitraje femenino volverá a tener presencia en la Copa del Mundo. Katia Itzel García y Sandra Ramírez fueron designadas para integrar el cuerpo arbitral del partido entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial y programado para disputarse el próximo 19 de junio.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 29, 30, 31 and 32 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026

Para este encuentro del Grupo D, Katia Itzel García fungirá como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez desempeñará el cargo de asistente de reserva, en un encuentro que podría resultar clave en las aspiraciones de ambas selecciones por avanzar a la ronda de eliminación directa.

México suma representación en el cuerpo arbitral mundialista

La designación es un nuevo reconocimiento para dos de las árbitras mexicanas más destacadas de la actualidad, quienes han acumulado experiencia en algunos de los torneos más importantes organizados por la Federación.

Katia Itzel ya cuenta con una trayectoria que la respalda, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un partido de Liga MX varonil y posteriormente arbitrar encuentros de Liguilla y Copa Oro masculina. Además, participó en la Copa Mundial Femenina de 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Sandra Ramírez cuenta con una amplia trayectoria internacional como árbitra asistente. La jalisciense formó parte del equipo arbitral de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023 entre España e Inglaterra, además de participar en competiciones como la Nations League, la Copa Oro y diversos torneos juveniles de FIFA.

EU y Australia se juegan más que tres puntos

El duelo entre Estados Unidos y Australia llega con ambos equipos buscando sumar puntos en el Grupo D. Los estadounidenses iniciaron su participación con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay, mientras que Australia debutó con un triunfo de 2-0 frente a Turquía, por lo que el ganador podría dar un paso importante rumbo a los octavos de final.