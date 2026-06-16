¿Qué récords puede imponer Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Soccer international friendly - France vs Northern Ireland Mbappé tiene en la mira a la Selección de Senegal, primer rival en el Mundial 2026. (MOHAMMED BADRA/EFE)

Francia hace su debut hoy ante la Selección de Senegal en el Mundial 2026, uno de los partidos más esperados y que ponen a Kylian Mbappé como la estrella a seguir en el campo esta mañana.

De esta forma, Francia llega como una de las selecciones favoritas para llevarse el Mundial 2026, pero con un Mbappé llenó de polémicas con su actual equipo y con algunos récords que puede imponer en el torneo.

Mbappé brilla en la historia del Mundial de Futbol

Así, Kylian Mbappé está muy cerca de una de las marcas más importantes en la historia de los Mundiales y es el de goles anotados en el torneo, ya que su eficacia lo ayudó en ediciones pasadas.

Recordemos que Mbappé debutó con el Mónaco en el 2015, cuando tenía apenas 16 años, y tres años después ya hacía su debut en el Mundial de Rusia 2018, por lo que robó las miradas de varios scouts en su momento.

Mbappé brilló en el Mundial de Rusia 2018, ya que anotó cuatro goles y uno de ellos fue inolvidable ante Croacia en la Final, un partido que nunca olvidará Mbappé.

De esta forma, Francia y Mbappé ganaban su segundo título mundial y él se perfilaba como uno de los próximos cracks en el futbol mundial.

¿Qué récords rompería Mbappé en el Mundial 2026?

Uno de los record que tiene Mbappé es que al igual que Pelé, son los únicos adolescentes en anotar en una final de la Copa del Mundo, así que ya es parte de la historia del futbol mundial.

Para Qatar 2022, Mbappé anotó ocho goles, un ‘Hat Trick’ ante Argentina, pero no pudo evitar que su equipo cayera ante la selección de Lionel Messi.

Ahora, con 12 goles acumulados en Copas del Mundo, Mbappé está a cuatro goles de igualar el récord histórico de Miroslav Klose, máximo goleador en la historia del torneo con 16 tantos, así que el Mundial 2026 podría ser su torneo.

Por otra parte, también está a un gol de Lionel Messi y de Just Fontaine, por lo que podría dejar atrás a dos históricos en los Mundiales de Futbol.

Gerd Müller, con 14 goles, y Ronaldo Nazário, con 15 también están en la mira de Mbappé, por lo que el francés puede ser el máximo romperredes del mayor torneo de futbol en el mundo.

¿Cuándo y cómo ver el Francia vs. Senegal?

Finalmente, Mbappé iniciará su camino ante Senegal a las 131:00 horas, tiempo del centro de México y sus fans seguramente estarán atentos a todo lo que realice el francés en la cancha.

El juego entre Francia vs. Senegal lo podrás ver en vivo en Vix+ contratando el paquete del Mundial, el cual está disponible dentro de la plataforma.