Selección de Irán reclama tras el empate con Nueva Zelanda: “Somos el equipo más oprimido en la historia del Mundial”

Selección de Irán Jugadores y cuerpo técnico manifestaron sus inconformidades por las condiciones que enfrentan actualmente en el torneo. (CHRIS TORRES/EFE)

El quinto día de actividades en la Copa del Mundo cerró con un empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en la cancha del SoFi Stadium de Los Ángeles, resultado que dejó insatisfecho al cuadro asiático. Ahora, después de varias semanas de incertidumbre, tanto los jugadores como el cuerpo técnico manifestaron públicamente su descontento respecto a la situación actual en la que tienen que viajar en el día del partido, han tenido que pasar por estrictos controles de seguridad y asumir labores que le pertenecían a algunos miembros que Estados Unidos no dejó entrar al país.

Amir Ghalenoei reclama: “Somos la Selección más oprimida en la historia del Mundial”

Luego de igualar 2-2 ante la Selección de Nueva Zelanda en su primer partido de esta competencia, los protagonista del equipo de Irán salieron a decir sus molestias con la organización del evento, acusando múltiples injusticias y protocolos que los afectan directamente en la parte deportiva, como ocurrió en este partido.

El entrenador, Amir Ghalenoei, se refirió a algunas de estas situaciones, señalando que a miembros de la Federación no se les permitió viajar a causa del conflicto bélico que se mantiene entre este país y los Estados Unidos.

“Ni siquiera nosotros sabemos por qué vamos a tener que irnos y es realmente gracioso. La planificación de nuestro equipo se hace en un lugar, pero la decisión final se toma en otro. Deberíamos haber venido a Los Ángeles dos noches antes del partido, pero no lo permitieron. Nuestro plan era quedarnos aquí esta noche, descansar y volver mañana por la tarde, pero aun así no lo permitieron, y no sé por qué.

Es por eso que digo que la selección iraní es quizás la más oprimida de la historia del Mundial. El presidente de la federación no está aquí, el gerente del equipo no está aquí, el gerente interno del equipo no está aquí, el departamento de medios no está aquí. Parte de las responsabilidades previas al partido que deberían ser de la directiva quedaron a cargo del cuerpo técnico, mientras que el enfoque del cuerpo técnico debería estar en cuestiones técnicas. Es por eso que digo que somos la selección más oprimida de la historia del Mundial", señaló el estratega.

Jugadores de Irán también expresan su molestia: “No es un juego justo”

De forma similar, los futbolistas también alzaron la voz tener que enfrentar condiciones que ninguna otra de las selecciones participantes enfrenta, lo que les ha generado mayor cansancio y obstáculos para poder prepararse de cara a los enfrentamientos.

“Sabes, todo es un desastre para nosotros. No es lo correcto. Pero no queremos poner excusas, queremos mirar hacia adelante, tenemos esperanzas para los próximos dos partidos y haremos lo mejor para nuestra gente, traerle alegría a nuestros aficionados”, señaló el delantero y capitán del equipo, Mahdi Taremi.

También, otro de sus compañeros, Mohammad Mohebi, recalcó que el equipo ha tenido menos tiempo para entrenar y prepararse debido a que la selección tiene que quedarse en Tijuana, lo que les ha dificultado entrenar adecuadamente. “Deberíamos estar dos días antes del partido. Ayer llegamos. Empezamos el viaje en la mañana y llegamos en la tarde directo al entrenamiento, nos cansamos. Creo que deberíamos estar aquí dos días antes del partido. Este tipo de cosas son un poco injustas. Necesitamos que sea una competencia justa”.

El mensaje de Gianni Infantino a la Selección de Irán

Al ser cuestionado sobre las restricciones de Estados Unidos a miembros del cuerpo técnico, árbitros y algunas aficiones, el presidente de la FIFA señaló que el organismo internacional del futbol no tiene la capacidad para obligar a un país a aceptar la entrada de ninguna persona, por lo que no podía hacer nada al respecto.

Tras el partido contra Nueva Zelanda, Infantino bajó al vestidor del equipo Iraní donde se refirió a las quejas del equipo y cuerpo técnico y darles un mensaje de aliento. “Le han mostrado al mundo y a sus familias por qué han venido a la Copa del Mundo, que han jugado bien y que les quedan dos partidos más y en los partidos que les quedan harán orgullosos a su gente de lo que están haciendo. Gracias por estar aquí”.