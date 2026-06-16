Messi agranda su leyenda: suma 16 goles mundialistas

Triplete de La Pulga en su inico del Mundial 2026l. Lionel Messi se llevó la noche en el partido frente a Argelina. (EFE)

El argentino Lionel Messi se convierte en el primer jugador oficial que disputa seis Mundiales absolutos de la FIFA y lo hizo marcando un triplete para Argentina en el choque contra Argelia, metiéndolo también en el Olimpo del goleo individual en este torneo.

De esta manera Messi titular y capitán de Argentina para iniciar el camino de la defensa de la Copa del Mundo que levantó a finales del 2022 en Qatar, inició en plan grande su participación mundialista en el estadio de Kansas City, donde llegó a la cifra de 16 goleds en mundiales de futbol.

Sus goles los anotó en los minutos 17, 60 y 76, siendo suficientes para que Argentina goleara 3-0 a Argelia en su partido 200 con la selección de Argentina frente a un estadio repleto de seguidores de la albicelestes.

Messi superó una sola velada a Gerad Müller y a Ronald Nazario. El empate de 16 goles con Miroslav Klose los buscará rebasar en el próximo juego de la Albiceleste ante Austria o, en su defecto, contra Jordania.