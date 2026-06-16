Mucho Mbappé, pero el verdadero motor de Francia en el Mundial se llama Michael Olise

Michael Olise y Kylian Mbappé La dupla francesa brilló ante Senegal (Fotos EFE)

Durante años, cualquier conversación sobre la Selección de futbol de Francia comienza y termina con el mismo nombre. Kylian Mbappé se convirtió en la cara de una generación brillante, en el goleador destinado a perseguir los registros históricos de las Copas del Mundo y en el futbolista que atrae todas las miradas cada vez que pisa una cancha. Sin embargo, en este Mundial empieza a tomar fuerza el nombre de Michael Olise.

¿Y si la gran figura francesa termina siendo Michael Olise?

La victoria por 3-1 sobre Senegal dejó una sensación que va más allá del resultado. Mbappé volvió a marcar, continuó acercándose a las leyendas goleadoras del torneo y encabezó una nueva celebración francesa. Aun así, buena parte de las acciones que transformaron el partido nacieron de los pies de Olise, el extremo del Bayern Múnich que atraviesa el momento más brillante de su carrera y que perfila tener un gran Mundial.

¿Qué hizo Olise hoy ante Senegal?

La primera mitad mostró a una selección francesa incómoda, previsible y con dificultades para romper el orden defensivo de Senegal. El balón circulaba de un lado a otro sin encontrar profundidad y las oportunidades apenas aparecían.

Mbappé buscaba espacios constantemente, aunque los pases no llegaban en condiciones favorables. El equipo de Didier Deschamps dominaba la posesión, aunque carecía de imaginación para convertir ese control en peligro real.

Olise, como un gran diez —sin portarlo— comenzó a intervenir con mayor frecuencia y Francia encontró de inmediato soluciones que no había descubierto durante los primeros 45 minutos. Cada aceleración generaba incertidumbre en la defensa rival y su conducción obligaba a los senegaleses a retroceder ante cualquier pase que abría un escenario diferente.

La jugada del primer gol resume buena parte de las virtudes que han impulsado a Olise hasta la élite mundial. El atacante detectó el movimiento de Mbappé y colocó un pase preciso que dejó al delantero frente al arco. La definición hizo el resto.

Mbappé y Michael Olise La dupla francesa celebra el gol en el Mundial (EFE)

Antes y después de esa acción Michael Olise fue el jugador que interpretó mejor los espacios, el que encontró caminos cuando el partido parecía bloqueado y el que convirtió una ofensiva estancada en una maquinaria capaz de resolver el encuentro.

Mientras Mbappé acaparó los reflectores por su doblete en el debut mundialista, Olise se encargó de construir el escenario para que todo ocurriera.

Los números de Michael Olise, la nueva estrella de Francia

Los números ayudan a explicar por qué existe tanta expectativa alrededor del jugador nacido en el distrito londinense de Hammersmith, de padre nigeriano y madre franco-argelina.

La temporada que firmó con el Bayern lo colocó entre los jugadores más productivos, con 25 goles y 28 asistencias en 57 encuentros. En 105 partidos disputados con el Bayern de Múnich , el londinense ha marcado 42 goles y ha dado 53 asistencias.