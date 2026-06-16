Noruega golea a Irak con doblete de Erling Halaand

FIFA World Cup 2026 - Irak vs Noruega. Erling Haaland envía el esférico hasta el fondo de la red en el Boston Estadium. (GREG M. COOPER/EFE)

Luego de 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Herling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido celebrado en el Boston Estadium.

La selección escandinava dio un golpe de autoridad liderada por dos goles de Haaland, (29’ y 43’), uno de Leo Ostigard (76’) y un tanto en contra de Amir Al-Ammari (90+6).

El empate parcial del conjunto iraquí lo anotó de un soberbio cabezazo el experimentado delantero Aymen Hussein (39’).

Con un juego bastante trabado, ensuciándose por faltas en el medio campo y la zona defensiva de ambas selecciones. Al minuto 13’ Ali Al Hamadi (Irak) sacó un disparo de pierna derecha que se fue desde el centro del área, fue aviso de Irak.

El primer gol de Noruega cayó al 29’ por parte de Erling Haaland. La respuesta no se hizo esperar y al 39’ llegó el empate de Irak.

El partido comenzaba a tener un mayor ritmo, la disputa por la posesión del balón se convertía cada vez más fuerte y de nuevo Haaland se hizo presente para poner el 2-1.

Tras la ventaja Noruega comenzó a regalar la posesión del esférico, permitiendo que Irak buscará los disparos desde cualquier ángulo cercano a su portería.

Para el 76’, Leo Østigård remató un centro en el área y con un tiro de cabeza marcaba el 1-3, aumentando la ventaja de Noruega, dejando sin opciones a Irak.

Nuevamente los ‘Vikingos rojos’ tomaron el control de partido y al minuto 90 + 6’ marcaron el cuarto tanto y sentenciaron el partido, ganando y posicionándose en el segundo lugar del Grupo I.