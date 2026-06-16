¿Ventaja para la Selección Mexicana? Prensa coreana inconforme con árbitros asignados para el México vs Corea La prensa coreana denuncia ventaja hacia la Selección Mexicana tras la asignación de árbitros para el partido de México vs. Corea (EFE y CUARTOSCURO.COM)

Tras darse a conocer quiénes serán los árbitros del partido de México vs. Corea, la prensa coreana ha denunciado una ventaja hacia la Selección Mexicana.

Faltan cada vez menos días para el partido de México vs. Corea del Sur, siendo para ambos el segundo que jugarán en el Mundial 2026, y la FIFA ya ha anunciado quiénes son los árbitros encargados de pitar en este enfrentamiento.

El árbitro encargado de dirigir el partido de México vs. Corea del Sur será Gustavo Tejera, con Carlos Barreiro como árbitro asistente 1 y Nicolás Tarán como árbitro asistente 2, además de Andrés Rojas como cuarto árbitro y Alexander Guzmán como árbitro asistente reserva; todos los silbantes de este encuentro son de origen sudamericano.

¿Por qué la prensa coreana está inconforme con el árbitro para el México vs. Corea?

De acuerdo con lo publicado por el medio coreano Sports Chosun, el hecho de que todos los árbitros del partido de México vs. Corea sean sudamericanos marca una notoria ventaja hacia la Selección Mexicana.

Según lo indicado por la prensa coreana, la ventaja hacia la Selección Mexicana en el partido de México vs. Corea consiste en que los árbitros tienen también como lengua nativa el español, lo que permitiría a El Tricolor comunicarse de mejor manera con ellos.

Mientras que en el caso de la Selección de Corea del Sur, a excepción del jugador Lee Kang-in, quien domina el español debido a que creció en España, nadie más en el equipo habla este idioma, lo que podría representar dificultades para que la selección y el cuerpo técnico se comuniquen con los árbitros.

¿Quién es Gustavo Tejera, el árbitro que pitará en el partido de México vs. Corea?

Gustavo Tejera es originario de Uruguay, nacido el 20 de enero de 1988; el partido de México vs. Corea será su debut como árbitro en una Copa del Mundo.

El uruguayo ha participado en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, además de encuentros en eliminatorias mundialistas y en torneos de selecciones juveniles.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Corea del Sur del Mundial 2026?

El partido de México vs. Corea del Sur se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).