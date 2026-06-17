Austria sufre, pero cumple: vence a Jordania en un debut lleno de tensión

SIN TREGUA. Jordania sorprende y complica a Austria. (Jordania) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY (BENJAMIN FANJOY/EFE)

La selección de Austria cumplió con el guion, aunque con muchos más apuros de los previstos, y celebró su regreso, 28 años después, a una Copa del Mundo, tras imponerse 3-1 a Jordania, que la puso en más problemas de los que refleja el marcador.

Impulsado por el empate de Cabo Verde ante España, el conjunto jordano salió decidido a competir. Con figuras como Mousa Al-Tamari y el joven Odeh Fakhoury, generó peligro desde los primeros minutos, obligando al arquero Alex Schlager a intervenir.

Ventaja austríaca y reacción árabe

El primer golpe llegó al minuto 21’, cuando Romano Schmid marcó el 1-0 con un potente disparo. Sin embargo, Jordania no se intimidó y respondió con llegadas claras, incluyendo un remate al travesaño de Ali Olwan.

La insistencia tuvo recompensa al 50’, cuando el conjunto dirigido por Jamal Sellami igualó 1-1 tras un rápido contragolpe que culminó con eficacia.

Ajustes y golpe definitivo

El técnico Ralf Rangnick movió el banquillo, incluyendo a Marko Arnautović, quien había anotado, pero su gol fue anulado por revisión. Finalmente, Austria recuperó la ventaja al 77’ gracias a un autogol de Yazan Alarab tras un centro lateral.

Ya en el tiempo añadido, Austria sentenció el duelo con un penalti que decretó el 3-1 final, asegurando un triunfo sufrido pero valioso ante una Jordania que dejó grata impresión en su debut mundialista.