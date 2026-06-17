Estadio Ciudad de México Colombia vs Uzbekistán: estos serán los accesos para el Estadio CDMX de este miércoles 17 de junio (Cuartoscuro)

Todo está listo para el encuentro entre Colombia y Uzbekistán de este miércoles 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

Como parte del denominado operativo Última Milla, se estableció un perímetro de seguridad de 1.6 kilómetros alrededor del estadio, el cual contará con los accesos para garantizar la seguridad del público.

⚽🚦 Si asistirás al partido Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México, consulta con anticipación los accesos habilitados y las medidas de movilidad implementadas en la zona para facilitar tu llegada. 🏟️🏆



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¿A qué hora comenzarán los cierres viales?

Las autoridades informaron que el cierre total del perímetro iniciará a las 10:00 horas, varias horas antes de que abran las puertas al Estadio Ciudad de México.

El partido está programado para las 20:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán desde las 16:00 horas para permitir el ingreso a los aficionados.

Estos serán los accesos al Estadio Ciudad de México

Para el ingreso al Estadio Ciudad de México se habilitarán:

18 accesos peatonales.

12 accesos semipeatonales.

30 accesos vehiculares.

Las autoridades precisaron que únicamente podrán ingresar al perímetro las personas que cuenten con boleto para el partido y los residentes de la zona.

Además, se desplegará un operativo de seguridad integrado por 7 mil 800 policías, 627 patrullas y otros vehículos de la Secretaría de seguridad ciudadana al alrededores del estadio.

Opciones de transporte para llegar al partido

Con el objetivo de facilitar la movilidad, se habilitará el servicio de transporte especial Ride, que contará con salidas desde distintos puntos de la capital.

Los autobuses partirán desde:

Metro Universidad

Perisur

Tasqueña

Palacio de los Deportes

Reforma

CETRAM Chapultepec

Estadio Olímpico Universitario

Bellas Artes

San Jerónimo

Parque México

El costo será de 350 pesos y las salidas comenzarán a partir de las 14:00 horas, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

También habrá modalidad Park and Ride

Para quienes prefieran llegar en automóvil, estará disponible el sistema Park and Ride, que permitirá dejar el vehículo en estacionamientos y trasladarse al estadio en autobús.

Los puntos habilitados serán:

Plaza Carso

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Auditorio Nacional

El servicio tendrá un costo de 500 pesos y también operará desde las 14:00 horas.

Cambios en el Metrobús CDMX

Como parte de las medidas especiales por el partido, el Metrobús extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana en sus líneas:

La línea 1, que se dirige del Caminero a Indios Verdes, y la línea 5, de Preparatoria 1 a Río de los Remedios, para facilitar el regreso de las personas que asistieron al partido.