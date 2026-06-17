Dron ‘espía’ en entrenamiento de Corea del Sur: esto es todo lo que se sabe del incidente previo al partido contra México

Polémica en el Mundial 2026 Derriban presunto dron espía durante entrenamiento de Corea del Sur previo al Mundial.

La preparación de Corea del Sur para su próximo partido contra México en el Mundial 2026 se vio envuelta en la polémica luego de que un presunto dron “espía” fuera neutralizado durante una práctica privada del conjunto asiático en las instalaciones de Verde Valle, en Guadalajara.

De acuerdo con información de Claro Sports, el incidente ocurrió el pasado martes 16 de junio durante un entrenamiento cerrado de la selección surcoreana, cuando un dron comenzó a sobrevolar la zona donde entrenaban los jugadores.

🚨🇰🇷 Medios surcoreanos reportan que un dron intentó espiar el entrenamiento de Corea del Sur en Verde Valle, previo al duelo ante México.



🚁 El Ejército mexicano bloqueó la señal del dron y provocó su caída.



La FIFA ha atraído la investigación. #Mundial2026 pic.twitter.com/yvMCv8y8JK — PressPort (@PressPortmx) June 17, 2026

“El dron que intentó espiar el entrenamiento de la selección fue derribado en México

El 17 de junio (Día de Corea del Sur), durante una práctica privada de la selección surcoreana en las instalaciones de Verde Valle, centro de entrenamiento ubicado en Zapopan, cerca de Guadalajara, se registró un hecho inusual. Mientras el equipo realizaba ejercicios de preparación para la Copa del Mundo, un dron no autorizado sobrevoló el lugar con aparentes fines de espionaje.

Ante la situación, las autoridades mexicanas intervinieron y lograron derribar la aeronave mediante tecnología especializada. La imagen muestra a elementos de seguridad armados resguardando los alrededores del centro de entrenamiento“.

Guardia Nacional intervino en el entrenamiento para neutralizar el dron

Según reportes difundidos por la Federación de Fútbol de Corea del Sur a medios de aquel país, fueron los propios futbolistas quienes detectaron la presencia del artefacto mientras realizaban ejercicios de calentamiento y alertaron de inmediato al personal de seguridad.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para neutralizar el dispositivo, evitando que continuara sobrevolando las instalaciones donde se encontraba concentrado el equipo asiático.

Hasta el momento, se desconoce quién operaba el dron y cuál era su objetivo. No han podido confirmar si pertenecía a un aficionado, a algún medio de comunicación o incluso si estaba relacionado con alguna delegación participante en el torneo.

La FIFA analizaría el incidente en coordinación con las autoridades mexicanas

Las versiones compartidas por medios coreanos señalan que dos personas habrían recuperado el aparato tras su caída y posteriormente escaparon del lugar, por lo que su identidad sigue siendo desconocida.

Aparentemente el caso ya fue reportado a la FIFA, organismo que llevaría a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si existió alguna violación a los protocolos de seguridad establecidos para las selecciones durante la Copa del Mundo.

Asimismo, fuentes consultadas por Claro Sports señalaron que las instalaciones de Verde Valle cuentan con cámaras de vigilancia en todo el perímetro, por lo que personal de Chivas y representantes de la selección de Corea del Sur colaboran para aportar evidencia que ayude a esclarecer lo ocurrido.