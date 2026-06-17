Iztaparrasta ¿Quién es 'Iztaparrasta'? El influencer de TUDN que está causando sensación con sus capsulas futboleras (Instagram: @iztaparrasta)

El periodismo deportivo actual va tomando un camino lleno de humor también, gracias a creadores de contenido que conectan directamente con la gente. El ejemplo más claro es ‘Iztaparrasta’, el influencer de TUDN que está causando sensación con sus cápsulas futboleras gracias a su estilo auténtico y lleno de barrio.

¿Quién es el influencer Iztaparrasta?

Detrás de la gorra, los tenis y la actitud urbana de Iztaparrasta se encuentra Lalo Elizarrarás, un reconocido comediante de stand up y creador de contenido originario de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

Su popularidad creció en redes sociales gracias a que retrata los acontecimientos diarios y las carencias de vivir en Iztapalapa.

El mismo comediante ha mencionado que su humor va dirigido a “las personas que se bañan a jicarazos”.

Gracias a esa cercanía, logró crear una comunidad muy sólida de seguidores que se identifican por completo con las realidades que narra en sus videos.

Las cápsulas de Iztaparasta llenas de humor en la justa futbolística 2026

Tras dar el gran salto a las pantallas de TUDN para cubrir los eventos futbolísticos con su toque cómico, sus cápsulas han causado furor gracias al humor que maneja.

Incluso, miles de espectadores han soltado más de una carcajada con los chistes y la narrativa tan única que transmite en cada vídeo.

Sin lugar a dudas, es el momento ideal para pasar un buen rato disfrutando de su contenido en esta temporada de fútbol.

El salto a las canchas con TUDN

Esa misma autenticidad, carisma y amor por la cultura popular que demostró en la comedia y los recorridos gastronómicos es lo que hoy lo tiene triunfando en la televisión deportiva.

La estrategia de TUDN para el contenido de la justa futbolística de 2026 fue integrar su humor para acompañar las transmisiones, buscando que su presencia le dé un toque fresco y entretenga tanto a los espectadores como a los narradores y periodistas durante su estancia en la cadena de televisión.