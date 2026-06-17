El homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026: así rindieron tributo al fallecido jugador de Portugal

Homenaje a Diogo Jota Rinden homenaje al destacado futbolista portugués Diogo Jota durante el enfrentamiento Portugal vs República del Congo de este Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo el enfrentamiento Portugal vs República del Congo del Mundial FIFA 2026 en el Estadio de Houston.

No obstante, la conmoción que se vivió en el recinto deportivo de Estados Unidos no estuvo únicamente reservada a la pasión por el futbol en el sorpresivo enfrentamiento que culminó en un empate, sino al homenaje a Diogo Jota que tuvo a la afición portuguesa, y a todo seguidor o seguidora de la historia del futbol, al borde de las lágrimas.

Tras haber fallecido en un accidente vial a los 28 años de edad, acompañado por su hermano André Silva que también perdió la vida, Diogo Jota pasó a la historia como una de las estrellas portuguesas del balompié que partió demasiado pronto, pero que su presencia en el campo resuena hasta el día de hoy.

Portugal vs República del Congo Mundial 2026: rinden homenaje al futbolista portugués Diogo Jota

Durante la ceremonia previa al enfrentamiento de la selección portuguesa contra República del Congo en la Copa del Mundo 2026, las pantallas gigantes del Estadio de Houston se iluminaron con la fotografía de Diogo Jota, futbolista que falleció abruptamente en un accidente automovilístico ocurrido en el año 2025.

La emisión del encuentro también destacó que los padres del jugador fallecido acudieron al debut de Portugal en el torneo presente, quienes reaccionaron con nostalgia a la imagen de su hijo en las pantallas del recinto deportivo, conmocionados por el homenaje transmitido internacionalmente.

De acuerdo con información deportiva en redes sociales, los padres de Diogo Jota habrían sido invitados al palco VIP por la Federación Portuguesa, como parte de una demostración pública de respeto tanto para la familia como para la memoria del jugador.

También existieron homenajes por parte de los jugadores seleccionados para representar a Portugal este Mundial 2026, entre los que destacó la celebración de gol de Joao Neves, quien festejó su anotación hacia el cielo; mientras que Bernardo Silva llevó una pulsera con el nombre de Diogo Jota en su muñeca durante todo el partido.

La admiración y respeto, tanto de jugadores, federación y afición, demuestra el nivel de impacto que tuvo la carrera de Jota en el futbol, así como la dura ausencia que dejó detrás su inesperada muerte.

¿Quién era Diogo Jota, jugador portugués que fue homenajeado en el Mundial 2026?

Diogo Jota, cuyo nombre de nacimiento fue Diogo José Teixeira da Silva, fue un futbolista portugués que destacó como delantero en el Liverpool Fc, además de formar parte de la alineación oficial de la selección de Portugal.

Su hermano, André Silva, también fue un jugador portugués que se desempeñó como delantero y extremo en equipos como el FC Penafiel y Paços de Ferreira, en las ligas de su país natal.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

Los dos futbolistas portugueses estuvieron involucrados en un trágico accidente automovilístico que tuvo lugar en la provincia Zamora, España, el 2 de julio de 2025.

El abrupto fallecimiento de Jota fue considerado una tragedia, no únicamente por la pérdida que sufrió el futbol europeo, sino porque el jugador tenía tan sólo dos semanas de haberse casado con la madre de sus tres hijos, Rute Cardoso, a quien conoció desde el bachillerato e inició una relación romántica en 2013.

“Hemos perdido a dos campeones. La desaparición de Diogo y de André Silva representan pérdidas irreparables para el Fútbol Portugués y haremos todo lo posible para, diariamente, honrar su legado”, declaró la Selección de Portugal tras el anuncio de la triste noticia, un compromiso que han mantenido tras casi un año de la pérdida de ambos jugadores.