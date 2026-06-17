La pelota está secuestrada

UN MUNDIAL DISTINTO Y CUESTIONADO Aficionados en Dakar ven en un espacio público el partido de la Copa Mundial FIFA, entre Senegal y Francia (JEROME FAVRE)

Sin duda que este Mundial nos está dejando experiencias únicas e inolvidables; sin embargo, el primer punto en contra es la “genial” idea de la FIFA de realizarlo en tres países, lo que le quitó parte de su encanto. Quienes hemos vivido otras justas veraniegas lo percibimos claramente. Una más: subir el número de participantes, lo que abrió las puertas a que países que jamás imaginaron estar en una competencia mundial hoy estén presentes.

Y sí, todos los pueblos lo merecen, pero hoy vemos selecciones que muchos desconocían, cuyo número de habitantes es menor al de cualquier alcaldía en México, cuando antes ver un partido mundialista era presenciar futbol de “ALTO VOLTAJE”. Hoy vimos a Alemania divirtiéndose con Curazao, que celebró su primer gol en una justa mundialista.

¿Y esto por qué? Simple: un organismo rector del futbol mundial insaciable en lo económico. Los precios de los boletos son inalcanzables para cualquier aficionado; es decir, “SOMOS ANFITRIONES, PERO NO ESTAMOS INVITADOS”.

POLÍTICA, TENSIONES Y DECISIONES POLÉMICAS

Y ni hablar de temas políticos. Por primera vez en la historia de los Mundiales —por la razón o pretexto que sea— el primer mandatario de un país no asiste a la inauguración para dar la bienvenida al mundo. Lo de Estados Unidos es difícil de creer. En el cuaderno de cargos para organizar un Mundial está el garantizar la seguridad y estancia de las delegaciones asistentes, y ¿qué hacen los vecinos del norte? Les dicen a los iraníes: “juegas y te regresas a México”, negando la visa a buena parte de su delegación.

La delegación de Irán, dando una muestra de poca o ninguna dignidad, acepta este trato y juega en un país que, hasta hace unos días, estaba bombardeando su territorio. Incluso se le niega la entrada a un árbitro designado por la FIFA.

¿EL FIN DE UNA ERA MUNDIALISTA?

¿Qué es esto? Todo apunta a que podría ser el final de los Mundiales como los habíamos conocido.