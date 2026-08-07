México Sub-23 pierde en penales ante Venezuela y se queda con la plata en JCC

JCC 2026 -México vs Venezuela. El equipo mexicano de futbol no pudo refrendar su título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se tuvo que conformar con la medalla de plata. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

Selección Mexicana Sub-23 falló en la final del futbol varonil al caer ante Venezuela en una dramática tanda de penales y quedarse con la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Desde los primeros minutos, México tuvo que remar contra corriente, luego de que Venezuela se adelantara apenas al minuto 2. Sin embargo, el conjunto dirigido por Eduardo Arce reaccionó y encontró el empate gracias a Mateo Levy, quien apareció para marcar su doblete y poner el 2-2 antes del descanso.

Al regreso ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero ninguno consiguió romper el empate. El marcador se mantuvo hasta el final de los 90 minutos y tampoco cambió durante los tiempos extra.

La tensión aumentó en la tanda de penales. Joaquín Moxica falló el primer cobro de México, aunque el portero mexicano Diego Ochoa mantuvo con vida al equipo al detener uno de los disparos venezolanos.

La tanda continuó con errores y aciertos de ambos lados, pero Venezuela terminó tomando ventaja. Juan Uribe convirtió el penal decisivo, mientras que posteriormente Diego Ochoa falló el disparo que podía mantener con vida al Tri.

Con ello, Venezuela se impuso 3-2 en la tanda de penales y conquistó la medalla de oro.

México tuvo que conformarse con la plata, después de quedarse a un paso de repetir el campeonato conseguido en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023.

La Selección Mexicana Sub-23 termina así su participación en Santo Domingo 2026 con una derrota dolorosa, luego de una final que necesitó 120 minutos y una tanda de penales para definir al nuevo campeón del futbol varonil.