México vs Canadá: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Semifinal del Premundial Sub-20 En caso de ganar, la Selección Mexicana clasificaría a los Juegos Olímpicos; conoce dónde y a qué hora ver el México vs. Canadá Sub-20 (Unsplash)

Tras sufrir un retraso por condiciones climáticas, esta noche se llevará a cabo la semifinal del Premundial Sub-20 de la Concacaf, donde México se enfrentará a Canadá. Conoce todos los detalles del partido, desde a qué hora empieza hasta dónde podrás verlo en vivo.

De ganar la Selección Mexicana Sub-20, la cual llega sin haber perdido un solo partido, México obtendría su pase a la final del Premundial Sub-20, donde se enfrentará a Estados Unidos, y su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿A qué hora juega México vs. Canadá la semifinal del Premundial Sub-20?

El partido de México vs. Canadá Sub-20 de este viernes 7 de agosto en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, estaba previsto a iniciar a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, la Concacaf informó que el partido se encuentra demorado debido a la tormenta eléctrica que se registra en la ciudad. Por lo que, debido a las condiciones climáticas, el México vs. Canadá iniciará hasta las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

New kickoff time confirmed ⏰



Canada 🇨🇦 vs. Mexico 🇲🇽 will get underway at 11:00 PM ET / 9:00 PM local time. — Concacaf (@Concacaf) August 8, 2026

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Canadá Sub-20?

Si no pudiste asistir al Estadio Banorte, podrás ver en vivo el partido de México vs. Canadá Sub-20 a través del canal de televisión de paga ESPN, o bien en la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere de una suscripción.

¿Cómo llegan México y Canadá a la semifinal del Premundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Álex Diego, llega al encuentro de esta noche de manera invicta, al haber ganado sus cuatro partidos sin recibir un solo gol y como el segundo mejor del torneo.

Por su parte, Canadá llega a esta semifinal del Premundial Sub-20 tras dejar fuera a Jamaica en los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con un marcador de 3-1.