Otro escándalo en la FIFA UEFA habría pagado el silencio de la supuesta amante de Infantino (Redes Sociales)

Sale a la luz un nuevo escándalo en torno al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y un viejo romance con una empleada mientras ocupaba el cargo de secretario general en uno de los organismos más importantes del fútbol europeo.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, habría recibido una suma millonaria al salir de la institución europea en la cual trabajaba.

De acuerdo con una investigación que realizó The Telegraph, la mujer en cuestión habría tenido un romance con el actual representante de la FIFA, Gianni Infantino, cuando este ocupaba el cargo de secretario en la Union of European Football Associations (UEFA).

Infantino usó su puesto dentro de la UEFA para promover a su presunta novia

Los reportes señalan que Infantino habría utilizado su estatus para que la empleada con la que presuntamente llevaba una relación obtuviera un ascenso significativo dentro de la institución, ya que pasó de un puesto administrativo a una dirección.

En la exclusiva, se dieron a conocer detalles, en donde los empleados de UEFA mencionaron incomodidad y molestia al saber que la mujer ocuparía un puesto diferente solo por tener una relación con el dirigente suizo.

La UEFA acordó un pago millonario para la mujer que tenía un romance con Infantino

También se informó que el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, intervino ante la decisión de Infantino y su supuesto romance, por lo cual se acordó que la persona involucrada dejara la organización para evitar cuestionamientos.

Con la salida de ella, se pactó una indemnización de seis cifras y el pago de una maestría en administración empresarial, en una escuela de negocios.

Después de lo ocurrido, la UEFA reconoció los movimientos económicos y admitió que estaba al tanto de los rumores sobre el vínculo amoroso de Infantino y la mujer involucrada, por lo que a raíz de estos hechos, el organismo reforzó las normativas internas para evitar futuros casos.

La FIFA niega las acusaciones en contra de su presidente

Por su parte, la FIFA negó categóricamente las acusaciones y aseguró que “cualquier insinuación de conducta inapropiada o de violación de estatutos o reglamentos es difamatoria”.

Estas acusaciones surgen en uno de los peores momentos para el presidente de la FIFA, después de su fallido plan de vender los derechos de la Copa del Mundo a inversores privados y la incertidumbre por el manejo de la FIFA, lo que ha provocado el descontento de las asociaciones y una posible separación.