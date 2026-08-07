América: ¿Por qué el nuevo jersey de las Águilas es negro?

Ámérica La nueva camiseta del Club América ya no luce el tradicional amarillo del uniforme de local. (Club )

El club América está de estreno, ya que presentaron un nuevo jersey con un color muy distinto al tradicional, por lo que las Águilas tienen un nuevo uniforme de gala.

De esta forma, el Club América ya tiene nueva piel para sus partidos como visitante, ya que junto con adidas presentaron el jersey away para la temporada 2026-27.

Esta es una camiseta que apuesta por el negro y gris oscuro, por lo que es un color poco convencional para la institución azulcrema.

¿Por qué el nuevo jersey del América es negro?

El color negro en el jersey del América no es casualidad, ya que se inspiró en el icónico diseño en “V” de los años 80 y 90, una etapa dorada para el equipo.

En esa época, el América conquistó varios títulos de Liga MX y la propuesta busca llevar aquella estética retro que los vio triunfar en distintos niveles.

La nueva camiseta del Club América ya no luce el tradicional amarillo del uniforme de local y presenta una base negra y gris oscuro

De acuerdo con adidas, el diseño evoca “la grandeza y el dinamismo” de décadas pasadas, pero con una interpretación contemporánea.

¿Cuánto cuesta la playera negra del América?

Este nuevo jersey con estética vintage y la combinación con las iniciales entrelazadas del América será seguramente una de las más vendidas en el año.

El jersey del América en color negroya está disponible desde este 7 de agosto de 2026 en los canales oficiales de adidas y América, pero el costo del jersey fan será de $1,999 pesos, mientras que la versión de jugador será de $2,999 pesos.