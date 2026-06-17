¡Llamando al Pato Merlín! El Dr. Simi busca al ave que es la sensación de México

El Pato Merlín es la mayor celebridad en todo México en este momento, una curiosa ave que sigue a todas partes a sus dueños y que apoya al Tri desde donde están vendiendo en la Ciudad de México.

Así es, la familia que adoptó a Merlín vende diversos productos, principalmente en el Centro de la Ciudad de México y recientemente fue invitado a ser el embajador del torneo de futbol más importante del mundo en el Fan Fest del Zócalo.

¿Qué celebridad busca al Pato Merlín en la CDMX?

De esta forma, la sensación del Mundial 2026 llamado el Pato Merlín será el invitado de honor por parte del Fan Fest, en la CDMX, previo al duelo de la Selección Mexicana y Corea del Sur; pero también es buscado por otra celebridad.

De esta forma, el Pato Merlín es buscado ahora por el Dr. Simi, quien lanzó un posteo en redes sociales para que avisen a los dueños del ave para darles un presente.

Con una curiosa fotografía hecha con IA, el Dr. Simi posteó el siguiente mensaje

“Lo quiero ‘Patoda’ la vida. Etiquetenlo, que le tengo una sorpresita”, dice el posteo.

No se sabe cuál será el presente que dé el Dr. Simi al Pato Merlín, pero sin duda es la sensación del momento y recientemente predijo que México ganará a Corea del Sur el próximo 18 de junio.

¿Cómo se hizo viral el Pato Merlín?

Luego del triunfo de México contra Sudáfrica, el Pato Merlín apareció en un posteo vestido con la playera de la Selección Mexicana y usando calcetas, esto llamó la atención de los asistentes, quienes compartieron diversos videos en internet.

El Pato Merlín comenzó a hacerse viral de inmediato, por lo que una vez que se supo qué familia era su dueña comenzaron las entrevistas y la búsqueda de este curioso personaje.

Hasta ahora, hay decenas de publicaciones virales en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios ya hasta se toman selfies con el Pato Merlín, el más famoso de México.