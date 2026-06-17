Scottie Scheffler busca completar su Grand Slam en Shinnecock Hills

Apuntando al U.S Open. Scottie Scheffler visitó Shinnecock el primero de junio y realizó una ronda de reconocimiento. (Foto especial)

Scottie Scheffler, número uno del mundo, intentará convertirse en el séptimo golfista en completar el Grand Slam de su carrera si conquista el U.S. Open esta semana en el complicado campo de Shinnecock Hills, mientras Rory McIlroy aspira a convertirse en el europeo con más victorias en la historia de los Majors y Brooks Koepka regresa al campo donde logró su mayor hazaña, ansioso por revivir sus mejores momentos.

Scheffler cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam y 20 veces ganador del PGA Tour, podría lograr la hazaña el 21 de junio, día de su cumpleaños 30. “Ganar el Grand Slam es algo que cualquier golfista soñaría”, dijo Scheffler el año pasado. “Pero al final del día, solo estoy tratando de sacar lo mejor de mí mismo”.

Scottie se sumaría a leyendas como Woods y Nicklaus

De lograrlo, Scheffler se sumaría a Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Gene Sarazen, Ben Hogan y al número dos del mundo, Rory McIlroy, en ganar cada torneo de Grand Slam al menos una vez.

El estadounidense ganó el Masters en 2022 y 2024, así como el PGA Championship y The Open Británico en 2025, lo que le allana el camino para completar el Grand Slam en su novena participación en el U.S. Open. “Me encantaría poder ganar el U.S. Open. Es un torneo que me encanta”, afirmó.

En 2022, Scheffler terminó en un empate al segundo lugar, su mejor resultado. El pasado 1 de junio visitó Shinnecock, cuando realizó una ronda de reconocimiento. “Me sorprendió un poco la anchura de las calles, pero los complejos de greens son extremadamente difíciles y creo que ahí es donde reside el mayor desafío”, dijo.

¿Será?, Rory ve a Shinnecock muy bien

Al norirladés no le espanta el campo. Rory McIlroy dijo que las calles en Shinnecock son muy generosas. (Foto especial)

Rory McIlroy de 37 años, seis veces ganador de torneos de Grand Slam, viene de ganar el Masters en abril y parece ser el mayor rival de Scheffler. El norirlandés no superó el corte en 2018, la última vez que se disputó el U.S. Open en Shinnecock. Fue subcampeón en las dos últimas ediciones. “Shinnecock se ve muy bien”, dijo Rory.

“Las calles son muy generosas. Pero el primer corte del rough mide cinco pulgadas de largo. Es como si ese primer corte tuviera quizá tres pasos de ancho y luego ya entra la festuca... sí fallas la calle, siento que mereces una mala posición de la bola”.

McIlroy ganador del U.S. Open en 2011, añadió, “los greens no creo que necesiten ser mucho más rápidos. Pueden endurecerlos y usar las ubicaciones de hoyo que quieran sin tener algunos de los problemas que han tenido en los últimos U.S. Open”.

Koepka regresa tras dos triunfos en Shinnecock

Regresa al sitio que ya lo vio campeón. A Brooks Koepka también le seguirán los reflectores esta semana en el U.S. Open. (Foto especial)

Brooks Koepka, quien se retiró del Canadá Open el domingo por lesión, regresó a Shinnecock, donde conquistó su segundo título consecutivo del U.S. Open en 2018.

El martes, Koepka practicó nueve hoyos y dijo que su lesionada mano izquierda estará lista para el U.S. Open. “No creo que hubiera salido a jugar si no lo estuviera”, expresó.

El jugador de 36 años explicó que la lesión involucró el nervio cubital —un nervio que recorre el brazo hasta la mano—, lo que le provocó hormigueo en el meñique y el anular, como la sensación que se tiene en el codo cuando uno se golpea. “Puedo hacer todo”, señaló Koepka.

El cinco veces campeón de un Major y que este año regresó al PGA Tour desde LIV Golf, no mostró señales de lesión durante su práctica en los últimos nueve hoyos junto a Graeme McDowell en Shinnecock.