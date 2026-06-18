Canadá vs. Qatar: Horario, pronóstico, cómo y dónde ver el partido del Mundial FIFA 2026

Canadá vs Qatar partido EN VIVO Foto: La Crónica

El duelo entre Canadá y Qatar será uno de los encuentro más esperado de este jueves 18 de junio, ya que son dos selecciones que llegan a la segunda jornada de la Copa del Mundo con la necesidad de sumar una victoria para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

El encuentro enfrenta a una selección canadiense que tendrá el respaldo de su afición en Vancouver y a un combinado qatarí que ya demostró en su debut que puede competir ante rivales de mayor jerarquía. Más allá de los nombres y los pronósticos, el partido promete intensidad y podría comenzar a definir el panorama del Grupo B.

¿A qué hora y dónde se juega el Canadá vs Qatar?

El partido entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Mundial de la FIFA 2026, se disputará este jueves 18 de junio de 2026 en el BC Place de Vancouver, Canadá, uno de los estadios sede de la Copa del Mundo. En México, la transmisión será a partir de las 16:00 horas.

La FIFA incluyó este compromiso dentro de la programación oficial de la segunda fecha del Grupo B, una jornada que podría comenzar a perfilar a los equipos con mayores posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

¿En qué canal ver EN VIVO el Canadá vs Qatar en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro entre Canadá y Qatar a través de:

ViX Premium (Pase del Mundial)

La programación oficial de transmisiones del Mundial 2026 en México contempla este encuentro exclusivamente mediante la plataforma de streaming.

Posibles alineaciones Canadá vs Qatar

Canadá

Entrenador: Jesse Marsch.

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea.

Mediocampistas: Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed.

Delanteros: Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin.

Cambios: Dayne St Clair, Owen Goodman, Joel Waterman, Moise Bombito, Niko Sigur, Mathieu Choiniere, Jonathan Osorio, Nathan-Dylan Saliba, Jacob Shaffelburg, Liam Millar, Jayden Nelson, Tani Oluwaseyi, Promise David.

Jugadores no disponibles: Alfie Jones, Alphonso Davies.

Qatar

Entrenador: Julen Lopetegui.

Portero: Mahmoud Abunada.

Defensas: Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye.

Mediocampistas: Jassem Gaber, Assim Madibo.

Delanteros: Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

Cambios: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Lucas Mendes, Al Hashmi Al Hussain, Sultan Al Brake, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Mohamed Al-Mannai, Hasan Al-Haydos, Ahmed Al Ganehi, Tahsin Jamshid, Ahmed Alaaeldin, Mohammed Muntari, Almoez Ali.

Pronóstico del partido Canadá vs Qatar: ¿quién es el favorido para ganar?

Las principales casas de apuestas colocan a Canadá como el amplio favorito para llevarse la victoria. Las cuotas reflejan esta tendencia, ya que un triunfo del conjunto canadiense se paga en 1.28, mientras que una victoria de Qatar alcanza los 10.00 y el empate se cotiza en 5.75.

Cabe destacar que Canadá tiene mayores probabilidades de quedarse con los tres puntos gracias a su mayor recorrido en competencias internacionales, una estructura defensiva más consolidada y el respaldo de disputar el encuentro ante su afición.