Elye Wahi ¿De qué acusan a Elye Wahi y por qué no podrá jugar con Costa de Marfil en Canadá? (EFE)

La selección de Costa de Marfil se encuentra en medio de una fuerte sacudida en pleno Mundial 2026. El defensa de 23 años de edad, Elye Wahi, está siendo acusado por parte de las autoridades francesas debido a presuntos delitos de fraude organizado y corrupción deportiva relacionado con apuestas, motivo por el cual no podrá jugar con Costa de Marfil en la sede de Canadá.

El motivo de la investigación del jugador Elye Whai

Las alarmas de la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) se encendieron al detectar un número de apuestas sospechosas.

Los movimientos aseguraban que Wahi recibiría una tarjeta amarilla en el partido del OGC Niza contra el Metz, jugado el pasado 17 de mayo.

El jugador vio la tarjeta amarilla en el minuto 35 por una entrada tardía, una amonestación que además le costó una suspensión por acumulación de tarjetas.

Aunque la Fiscalía de Marsella confirmó que Wahi fue arrestado y quedó bajo custodia policial el pasado 29 de mayo para ser interrogado, el futbolista fue liberado sin cargos formales en su contra.

A pesar de esto, las acusaciones que enfrenta van desde:

Fraude organizado

Corrupción deportiva organizada

Manejo de ganancias ilícitas

Lavado de dinero

Consecuencias inmediatas en el Mundial

A pesar de la situación legal en Europa, Wahi viajó con su selección a Estados Unidos e incluso fue titular en la victoria de Costa de Marfil 1-0 ante Ecuador en Filadelfia.

Sin embargo, el panorama para el jugador cambió drásticamente para la segunda jornada del Grupo E.

La Federación Marfileña de Fútbol confirmó que el delantero no jugará el partido de este sábado contra Alemania en Toronto, debido a que las autoridades canadienses le denegaron la autorización administrativa de entrada a su territorio a raíz de la investigación que sigue en marcha.

El futbolista permanecerá en territorio estadounidense esperando el regreso de su equipo.