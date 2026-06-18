ViX responde a los problemas señal durante el Colombia vs Uzbekistán y culpa a Amazon Prime Video

ViX sigue fallando Usuarios reportaron problemas durante el partido entre Uzbekistán y Colombia (Pexels y Televisa)

¿Tuviste problemas en la transmisión del Mundial ayer? No fuiste la única persona. Miles de usuarios de la plataforma de streaming ViX reportaron fallas en la transmisión. ViX lanzó un comunicado oficial explicando el problema.

¿Qué pasó con la señal en el partido de Colombia vs Uzbekistán?

Varios usuarios reportaron que la transmisión del partido presentó fallas en distintos puntos de la misma. A algunos usuarios incluso no les aparecía el partido. A las 8:00 horas del día de hoy, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya había recibido 36 quejas formales. Esto sin contar los cientos de usuarios de redes sociales que se unieron a reportar la falla, incluidos aquellos que asistieron al Fan Fest de Guadalajara.

Este error con la plataforma se suma a varias quejas que han surgido con respecto a ella desde hace una semana, en la inauguración entre México y Sudáfrica. Muchos usuarios del servicio de streaming han levantado denuncias formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pidiendo reembolsos.

¿Que dijo ViX sobre el fallo en la señal?

ViX afirma que el problema se debió a un «ingestó la señal equivocada» por parte de Amazon Prime Video, uno de los distribuidores del servicio que ofrece la plataforma. Comenta estar en contacto con el gigante de streaming y la Profeco para atender la demandas de los usuarios, a quienes extiende una disculpa por las fallas. Aseguró que, a pesar de los problemas, 1.6 millones de personas pudieron ver el partido sin eventualidades.

🚨 Comunicado a los usuarios de @VIX en la plataforma de Amazon Prime Video:https://t.co/HsSsUdapKs pic.twitter.com/MNJkvfRq8Y — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Cabe destacar que ViX es la única plataforma de streaming con licencia para transmitir los partidos del mundial, debido al acuerdo que llegó Televisa con la FIFA. Es por esto que los problemas que se han presentado son tan frustrantes para los espectadores, ya que no existen alternativas legales para sintonizar los partidos en Internet. Además de la suscripción normal al servicio, los usuarios deben pagar $999 pesos (pago único) para ver el Mundial.

Si la plataforma continúa presentando problemas durante los partidos, no dudes en contactar a la Profeco a través de los siguientes medios: