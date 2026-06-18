Familia de Lionel Messi desmiente la muerte de Jorge Messi: esto se sabe sobre su salud

La familia desmintió categóricamente la muerte de Jorge Messi Fotos: Redes Sociales

En las últimas horas, un fuerte rumor ha corrido en redes sociales sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi. Las especulaciones han generado una ola de especulaciones que afirmaban, sin pruebas, el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán argentino.

Sin embargo, la familia del futbolista rompió el silencio este jueves mediante un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente dichas versiones y ofreció una breve actualización sobre el estado de salud de Jorge Messi.

¿Qué dijo la familia de Lionel Messi?

En el comunicado emitido esta mañana, la familia informó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud compleja, aunque no revelaron el padecimiento específico ni las causas de su estado de salud deteriorado.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, dice el comunicado.

Asimismo, el entorno de Lionel Messi manifestó su molestia por la difusión de rumores e información no verificada que circuló durante las últimas horas.

La familia enfatizó que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información real y precisa sobre la condición de Jorge Messi y pidieron que cualquier versión ajena a los canales oficiales sea considerada como fake news.

¿Qué dice el comunicado de la familia de Messi?

Aunado a lo anterior, el comunicado también hace énfasis en la prudencia y a la sensibilidad que debería de tener el público ante una situación que calificaron como estrictamente privada y familiar.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, expresó la familia en el mensaje difundido este jueves.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Messi?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál es el problema de salud que enfrenta Jorge Messi ni se han dado detalles sobre el lugar donde recibe atención médica. Tampoco existe un parte médico que indique que su vida esté en riesgo. La única información confirmada es que permanece bajo supervisión médica y que su recuperación avanza favorablemente.