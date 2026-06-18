¿México puede asegurar hoy su lugar en dieciseisavos de final si le gana a Corea del Sur?

Selección Mexicana El grupo de la Selección Nacional durante sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento previos al partido en contra de Sudáfrica.

El primer partido de este jueves 18 de junio entre rivales de grupo de la Selección Mexicana ya concluyó y tiene una repercusión directa en las aspiraciones del equipo nacional. La República Checa empató con Sudáfrica en la cancha del Atlanta Stadium, lo que los mantiene por debajo del ‘Tricolor’ y de Corea del Sur en la clasificación general. Ahora, estos son los escenarios del equipo de Javier Aguirre para clasificar a la siguiente ronda.

¿Puede asegurar México su boleto a dieciseisavos de final ante Corea del Sur?

La división de puntos entre República Checa y Sudáfrica representa una oportunidad para México esta noche, pues la victoria les aseguraría su lugar en la ronda dieciseisavos de final. En caso de llegar a los seis puntos, ‘El Tricolor’ ya no podría ser superado en la clasificación general ni por Sudáfrica ni por el equipo europeo, por lo que al menos tendría el segundo lugar en la bolsa y con eso un lugar en la primera ronda de eliminación directa.

En caso de empatar, México se mantendría como el líder general del Grupo A en la competencia, pero tendría que esperar hasta el 24 de junio para definir su destino, ya que una derrota ante la República Checa los podría poner en una situación comprometida y con el riesgo de quedar fuera en esta primera ronda.

El escenario donde México pierde hoy en el Estadio Guadalajara, los colocaría en el segundo lugar del primer sector y los obligaría a rescatar al menos un empate en contra de ‘Chequia’ para no quedar fuera y meterse como segundo en uno de los grupos más parejos de este torneo.