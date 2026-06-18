Edición negra del Álbum Panini: ¿Qué pasó con el lanzamiento oficial y cuál será la nueva fecha de venta?

Edición negra del Álbum Panini Edición negra del Álbum Panini: ¿Qué pasó con el lanzamiento oficial y cúal será la nueva fecha de venta? (Instagram: @panini_mx)

Para los miles de aficionados que ya coleccionan las estampas de los jugadores de las 48 selecciones de esta justa futbolística 2026, el lanzamiento de la edición negra del álbum Panini tendrá que esperar unas horas más.

Aunque la marca había anunciado la venta para hoy, un problema con los horarios de apertura en su sistema obligó a la compañía a reprogramar el lanzamiento oficial para una nueva fecha.

Panini frena la venta de la edición más exclusiva de su álbum Mundialista

A través de un comunicado oficial, la marca Panini explicó que la venta del álbum se habilitó antes de tiempo por error. Por ello, la empresa quiere asegurar un proceso de adquisición igualitario para todos los coleccionistas.

🚨 COMUNICADO IMPORTANTE sobre el lanzamiento de la edición negra de la FIFA World Cup 2026™. Toda la información detallada en la imagen. #FIFAWorldCup2026 #PaniniMX #México pic.twitter.com/FsLdYMnBPw — Panini Sport México (@PaniniSportMx) June 18, 2026

¿Cuándo será el nuevo lanzamiento del álbum mundialista edición negra?

Tras el comunicado oficial emitido en las redes sociales de Panini este 18 de junio, se confirmó que la nueva venta iniciará el viernes 19 de junio a las 9:00 de la mañana.

Una auténtica joya de colección que destaca por las pocas piezas que se pondrán a la venta

Lo que ha despertado el enorme interés de la comunidad es el nivel de escasez del producto.

A diferencia de las ediciones tradicionales que se distribuyen de forma masiva en tiendas y puestos de periódicos, para la edición negra solo existen 2,026 piezas numeradas en todo el mundo, haciendo un guiño al año en que se celebra el torneo de futbol.