Jon Rahm en la pelea por el segundo sitio al iniciar el U.S. Open

U.S. Open - R1 El español Jon Rahm está jugando un golf inteligente en el Shinnecock Hills. (EFE)

La primera ronda del U.S. Open fue suspendida por el mal clima en el Shinnecock Hills Golf Club de Southampton, Nueva York, donde Wyndham Clark es el líder provisional con 64 golpes (-6) con 16 hoyos jugados.

A cuatro golpes de distancia en un empate al segundo sitio se encuentran seis jugadores, tres de ellos si terminaron el recorrido: Sam Stevens, Max McGreevy y el amateur Ryder Cowan, los tres restantes no, entre ellos el español Jon Rahm, a quien le faltaban cinco hoyos por jugar y sumaba dos birdies, libre de errores.

La jornada del jueves inició con un retraso de dos horas por la niebla, eso propicio que la ronda se alargará y no todos pudieran terminar su recorrido a falta de luz natural.

Algunos de los favoritos como Scottie Scheffler, Rory McIlroy y Brooks Koepka, entre otros, que salieron en el turno matutino si lograron completar su recorrido, pero entre los tres solo el norirlandés McIlroy pudo terminar bajo par al firmar un score de 69 golpes.

En número dos del mundo está posicionado provisionalmente en el T9, en el mismo sitio está Bryson DeChambeau, a quien le restan dos hoyos para completar la ronda.

El campeón del Masters, McIlroy se llevó los reflectores de la mañana, empezó por el hoyo 10 y le dio un empujón importante a su vuelta con un eagle en el hoyo 5 (par 5), el primero que hace en un US Open desde 2017 en Erin Hills.

Rory Conectó un potente drive de 395 yardas (361 metros) que le allanó el camino; después pegó un hierro 9 que dejó la bola a tres metros y medio de la bandera y embocó el putt para colocarse en -3 en el día, sin embargo, dos bogeys al final le echaron a perder su jornada.

Complicada ronda para Scottie Scheffler

Scottie Scheffler no vivió un día fácil, su ronda se resumió en Nueva York con cuatro birdies, cuatro bogeys y un doble bogey que lo hicieron sufrir, al ir remando contra sus propios errores.

El número uno del mundo está a siete golpes del líder Clark y este viernes tratará de recuperar el rumbo el viernes para intentar dar el salto a unos primeros puestos que se le han resistido de inicio.

Con cuatro hoyos para concluir su ronda el mexicano Carlos Ortiz comparte el sitio con Scheffler al sumar +2 golpes.