La resurrección de Sir Lewis Hamilton...

REGRESO. El triunfo de Lewis y Ferrari fue sólido; producto de un desarrollo bien pensado y de un manejo perfecto.

En las dos pasadas entregas hemos platicado sobre el resurgimiento de Ferrari y su llegada como contendiente al título a partir del Gran Premio de Mónaco. Y no, no es que sea brujo, es que los elementos han estado ahí desde el inicio de la campaña y solamente se necesitaba realizar una lectura de los avances de la Scuderia para saber que, desde las calles del Principado, con las curvas de baja velocidad, el SF-26 se comportaría de mejor manera.

Llegó Barcelona, la pista donde la Fórmula 1 ha realizado la mayor cantidad de pruebas en la historia, y el nuevo paquete de mejoras para Ferrari se notó desde las primeras sesiones. Un piso totalmente rediseñado y pontones y alerón delantero nuevos le dieron la ventaja a los de la casa de Maranello en el trazado de Cataluña.

Sumado al desempeño perfecto de Lewis Hamilton, dieron como resultado que el británico obtuviera su primera victoria de Gran Premio con el equipo italiano...

BANDERA VERDE…

Sir Lewis Hamilton aumenta su legado en la serie, pues extiende el récord de victorias de todos los tiempos a 106, y personalmente suma triunfos en Gran Premio con las tres escuderías con las que ha participado: McLaren, Mercedes y Ferrari.

He escuchado algunas voces minimizar el triunfo de Lewis debido al abandono del Mercedes de Kimi Antonelli, pero esa situación no afectó nada para que Hamilton se llevara los 25 puntos, pues cuando el italiano dijo adiós ya había sido superado por el británico.

El triunfo de Lewis y Ferrari fue sólido; producto de un desarrollo bien pensado y de un manejo perfecto, no hay más...

ENTRADA A PITS…

Algunas de las evoluciones de Ferrari incluyeron cambios en el difusor y en la carrocería para conseguir más carga aerodinámica, mayor eficiencia aerodinámica y un mejor equilibrio, algo que se adapta al manejo de Hamilton.

Tras la carrera española, puedo asegurar que el chasis de Ferrari es el más fuerte de la parrilla, un auténtico retador al combo de motor fiable y aerodinámica de Mercedes.

Las pistas con curvas medias y rectas cortas serán el escenario donde Hamilton y Ferrari brillen, mientras que los trazados con rectas largas y curvas de alta velocidad irán para Mercedes, quienes deberán presentar un nuevo paquete de mejoras en los próximos Grandes Premios, mientras se desarrolla la temporada europea...

SALIDA DE PITS…

A ello debemos sumar la gran motivación que vive Hamilton. Manejar para Ferrari le ha inyectado un nuevo motivo al veterano y siete veces campeón mundial, además que —según ha declarado— su vida personal atraviesa por un momento de nuevas emociones y estabilidad, lo que le permite disfrutar su etapa en Maranello.

Desde su llegada, el año pasado, dejó en claro que ser piloto de Ferrari era cumplir un sueño. Hamilton ya tenía un triunfo con los italianos, en la carrera Sprint de China, pero coronar su paso con una victoria de Gran Premio lo coloca de manera automática como retador al título.

Hoy, Sir Lewis suma 115 unidades, por los 156 puntos de Kimi Antonelli, quien no sumó en Barcelona. El fin de semana del 26 al 28 se llevará a cabo el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, un trazado de 4.3 kilómetros, trabado y con tres rectas cortas, ideal para que Ferrari se mantenga al tope de la hoja de tiempos… Ya dije...

BANDERA A CUADROS…

Para los aficionados estadounidenses, el desempeño del mexicano Daniel Suárez tal vez no llame la atención, pues Denny Hamlin se ha llevado los reflectores con sus victorias en la NASCAR Cup Series; sin embargo, el regio vive uno de sus mejores momentos en la categoría mayor.

Por tercera carrera consecutiva recortó una posición en la tabla general y ya es octavo, entre los 16 pilotos que avanzan a los Playoffs de la serie.

Daniel se muestra —a diferencia de otras campañas— maduro e inteligente. No arriesga de más, ha estado lejos de los accidentes y termina de manera constante en el Top 10. A mí me ha sorprendido.

Ya lo veremos este fin de semana en el trazado callejero en la base naval de San Diego...

Así las cosas, sobre ruedas...