México vs Corea del Sur: Pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido del Mundial 2026

México vs Corea del Sur Ambos equipos tienen la oportunidad de tomar el liderato general en solitario de este Sector A para ampliar sus posibilidades de estar en la ronda de eliminación directa.

Llegó el día para la Selección Mexicana de disputar su segundo partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El conjunto local estará ahora en la cancha del Estadio Akron para ir en busca de su segunda victoria del certamen, esta vez, ante Corea del Sur. El ganador de este partido saldrá como líder en solitario del Grupo A y asegurará su boleto a la siguiente ronda. Se espera que una de las escuadras realice ajustes tácticos en la alineación inicial, por lo que podríamos ver algunas sorpresas dentro del terreno de juego.

Pronóstico del México vs Corea del Sur | Mundial 2026, Grupo A

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado se encuentran de la siguiente manera:

Triunfo de México: 55.4%

55.4% Empate: 24.6%

24.6% Triunfo de Corea del Sur: 20%

Análisis del México vs Corea del Sur | Mundial 2026, Grupo A

El partido de esta noche será fundamental para determinar el destino de ambos equipos y del liderato del Grupo A. Ambas selecciones ganaron su primer partido y ahora podrían llegar a los seis puntos. México y Corea del Sur ya tienen historia dentro de las Copas del Mundo, siendo dos enfrentamientos con victorias para el combinado Tricolor. La primera de ellas ocurrió en la fase de grupos del Francia 1998 y la segunda también en la etapa inicial del torneo en Rusia 2018.

La Selección Mexicana ha apuntado en esta semana de preparación a realizar cambios importantes para este partido. El primero de ellos será obligado luego de la expulsión de César Montes en el duelo contra Sudáfrica. A esta, se le podría sumar la de Israel Reyes, quien presentó algunas molestias físicas después del juego inaugural. Pero además, el medio campo podría ver una transformación de formación. En vez de recurrir a su 433 habitual, ‘El Vasco’ podría optar por una alineación un poco más defensiva con un 4-2-3-1 si decide prescindir de Bryan Gutiérrez o Álvaro Fidalgo para jugar con Luis Romo de doble contención con Érick Lira.

Por su parte, se espera que Corea del Sur mantenga prácticamente el mismo 11 inicial así como la misa estrategia que utilizó ante la República Checa con una línea de 3 en el fondo y dos carrileros que se integren al medio campo, lo que los deja en ocasiones con seis elementos en el centro del terreno de juego y con Hyeon-gyo Oh como principal referencia de ataque acompañados de Heung-min Son y Lee Kang-In.

De esta forma, el partido podría concentrarse principalmente en medio campo y con pocos espacios en los sectores defensivos. En este caso, la actuación de los futbolistas más habilidosos como Bryan Gutiérrez o Roberto Alvarado serán fundamentales para poder romper las líneas del equipo asiático y darle oportunidades a Raúl Jiménez y Julián Quiñones. En contra parte, los surcoreanos podrían aprovechar las bajas defensivas de Montes y Reyes para buscar atacar por el sector derecho y generar desajustes en la zaga del equipo nacional.

Posibles alineaciones del México vs Sudáfrica | Mundial 2026, Grupo A

México: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Érick Lira, Luis Romo, Byan Gutiérrez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Seung-gyu Kim, Lee Han-Boom, Min-Jae Kim, Lee Gi-Hyuk, Seol Young-woo, In-beom Seol, Ho Paik Seung, Ta-seok Lee, Lee Kang-in, Heung-min Son, Oh Hyeon-gyu.