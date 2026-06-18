¿Por qué en Corea del Sur se dice primero el apellido y cómo aparecen sus nombres en las playeras de futbol?

Nombres y apellidos en Corea del Sur Ante apellidos comunes, existen jugadores surcoreanos que deciden llevar únicamente su nombre en la camiseta para evitar confusiones.

Rumbo al enfrentamiento entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio como arranque de la Jornada 2 de la Fase de Grupos en el Mundial FIFA 2026, inocentes dudas han comenzado a surgir entre la afición mexicana que creó una fuerte conexión con personas surcoreanas en el país, siendo una de ellas la curiosidad de entender por qué en Corea del Sur existe la costumbre de pronunciar el apellido antes que el nombre, situación contraria a los nombres completos occidentales.

Durante siglos, Corea del Sur y otros países asiáticos ha empleado la costumbre de utilizar el apellido antes que el nombre, un hábito que se ha visibilizado en América y otras partes del mundo gracias a la masiva popularidad de entretenimiento asiático como lo es el K-Pop, el anime, el manga e incluso series dramáticas tanto coreanas como chinas.

Ahora, ante la cercana amistad que han desarrollado las aficiones mexicana y surcoreana durante la celebración del Mundial 2026 en el país, la peculiaridad de esta costumbre vuelve a ser tema de conversación, así que en esta nota te explicaremos cuál es el motivo por el que la importancia del apellido pesa más que el nombre en algunas sociedades de Asia.

Apellido antes que el nombre: ¿cuál es la razón detrás del hábito ancestral en Corea del Sur?

La costumbre de pronunciar primero el apellido y después el nombre no es exclusiva de Corea del Sur, sino que países como Corea del Norte, China, Vietnam y Japón también manejan esta tradición, la cual surge de la importancia que tiene un grupo por encima del individualismo.

Por cuestiones de filosofía cultural y jerarquía social, el apellido siempre irá antes que el nombre de pila en comunidades del este de Asia, quienes priorizan la herencia familiar por encima del individuo; es decir, la familia, el clan y los ancestros tienen mayor peso para estas sociedades asiáticas. El nombre común, por otra parte, simplemente ubica a la persona dentro de su contexto familiar.

El origen de esta tradición no es completamente claro, sin embargo, se ha apuntado a la sociedad de clanes como pionera de la costumbre al haber exigido la presentación de un individuo como miembro de una familia en lugar de una persona en particular. También, especialistas han afirmado que dicho origen podría haberse dado en China, durante una época en la que era tabú pronunciar el nombre de pila.

A pesar de que, por un tiempo, la sociedad occidental adaptó los nombres y apellidos al orden acostumbrado en esta parte del mundo, gobiernos como el de Japón y Corea del Sur solicitaron a medios extranjeros y organizaciones internacionales respetar el orden tradicional en lugar de occidentalizarlos.

¿Por qué algunos jugadores surcoreanos llevan su nombre en la playera y no su apellido?

En el contexto del futbol y otros deportes, existen excepciones en las que los y las deportistas exhibirán su nombre de pila en la playera de su equipo en lugar del apellido, como ha sido el caso de algunos jugadores de la selección de Corea del Sur esta Copa del Mundo 2026.

Por ejemplo, Lee Kang-in, debido a que el apellido Lee es uno de los nombres familiares más comunes en el país surcoreano, cuyo mismo caso ocurre con su compañero Lee Tae-seok, o Hwang In-beom, cuyo apellido también está entre los más frecuentes de la sociedad surcoreana.

En un torneo internacional del calibre del Mundial 2026, resulta necesario exaltar la identidad de los jugadores para ser reconocidos por todos los medios extranjeros. Sin embargo, en otros contextos, podría utilizarse únicamente las iniciales del o la deportista junto al apellido, como es el caso de Kim Hye-seong, jugador de los Dodgers de Los Ángeles en beisbol; su uniforme se caracteriza por el grabado Kim H.S.

¡Ahora lo sabes! Un detalle más para seguir incrementando la unión entre dos culturas tan distintas una de la otra, pero que comparten la misma pasión por el deporte y las nuevas conexiones que suscita en torneos como el de este año.