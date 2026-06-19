La patria no siempre tiene la cara esperada

ZION SUZUKI. Portero de la Selección japonesa.

Zion Suzuki se coloca bajo la portería de Japón y, antes de atajar, ya ha detenido otra cosa: la mirada fácil. Nació en Estados Unidos, tiene padre de ascendencia ghanesa, madre japonesa y se formó en Japón. Es japonés, pero no del modo en que cierta imaginación perezosa espera que lo japonés aparezca. Entonces el prejuicio, que siempre llega temprano al estadio, se queda unos segundos sin saber dónde sentarse.

La patria no siempre tiene la cara que el prejuicio le había dibujado.

Esa es la fuerza simbólica de Suzuki. No es sólo un portero. Es una pregunta con guantes. Cuando sale a cortar un centro, también corta una idea vieja: la de que una nación debe verse de una sola manera, hablar con un solo acento, tener una sola genealogía, responder a una sola fotografía escolar.

Japón, que tantas veces ha sido imaginado desde fuera como una sociedad homogénea, aparece defendido por un hombre que desordena esa postal. Y eso no disminuye a Japón; lo agranda. Un país no se achica cuando admite más rostros. Se achica cuando sólo acepta verse en el espejo que le dejó el pasado.

El portero, ese oficio de soledad vertical, se vuelve aquí una metáfora. Suzuki cuida una portería, pero también cuida una idea más amplia de pertenencia: la de quien no necesita parecerse al estereotipo para representar una historia.

LA CAMISETA SABE COSAS QUE EL PASAPORTE NO EXPLICA

El Mundial está lleno de casos parecidos. Achraf Hakimi nació en Madrid, creció en el futbol español y representa a Marruecos. Jamal Musiala pudo ser relato inglés, pero decidió ser relato alemán. Iñaki Williams juega para Ghana; su hermano Nico Williams, para España. Timothy Weah nació en Estados Unidos, lleva apellido liberiano, memoria familiar jamaicana y futbol europeo en las piernas. Yunus Musah nació en Nueva York, creció entre Italia e Inglaterra, tiene raíz ghanesa y eligió a Estados Unidos.

Si uno quisiera ordenar todo eso con una regla sencilla, terminaría usando una escoba para acomodar el viento.

El acta de nacimiento dice una cosa. La camiseta, a veces, dice otra más profunda.

No porque el acta mienta, sino porque no alcanza. Uno puede nacer en un lugar, aprender a jugar en otro, hablar en una lengua, soñar en otra, pertenecer por la madre, por el padre, por la infancia, por la escuela, por la memoria de los abuelos o por una decisión íntima que ningún burócrata puede medir sin ponerse ridículo.

La identidad deportiva ya no cabe en la vieja pregunta: “¿de dónde eres?”. Habría que preguntar mejor: “¿qué historias juegan contigo?”. Porque en muchos futbolistas no corre una nación, sino varias conversaciones a la vez.

El Mundial, que parece una competencia entre países, es también un censo de mezclas. En la cancha se cruzan migraciones, colonias, exilios, academias europeas, familias partidas, lenguas heredadas y recuerdos que no siempre nacieron donde se firma el himno. La pelota rueda, pero debajo de ella rueda medio siglo de historia.

REPRESENTAR ES ELEGIR UNA MEMORIA

Hay quienes se incomodan con esto. Quieren selecciones puras, como si alguna vez hubieran existido. Quieren que cada camiseta corresponda a una cara evidente, a un apellido obediente, a una biografía sin curvas. Es una nostalgia con uniforme: bonita de lejos, falsa de cerca.

La nación pura es una invención de quienes nunca han revisado con calma su árbol familiar.

El futbol contemporáneo nos recuerda que representar no es sólo haber nacido. Representar es aceptar una memoria y salir al campo con ella. A veces esa memoria viene del territorio. A veces viene de la casa. A veces viene de una madre que cocinaba un país lejos del país. A veces de un padre que contaba una tierra que el hijo no caminó, pero terminó llevando en la sangre del relato.

Suzuki representa a Japón no porque satisfaga una expectativa visual, sino porque su vida se trenzó con Japón hasta volverlo suyo. Hakimi representa a Marruecos no porque Madrid desaparezca de su historia, sino porque Marruecos también estaba ahí, en la familia, en la raíz, en la elección. Los Williams muestran una paradoja hermosa: dos hermanos pueden nacer de la misma migración y terminar cantando himnos distintos. La familia, como el balón, también toma efectos inesperados.

PERTENECER NO SIEMPRE ES UNA LÍNEA RECTA

Y quizá ahí está la enseñanza más fina: pertenecer no siempre es una línea recta. A veces es una diagonal. Como un pase filtrado. Como una vida que atraviesa fronteras antes de encontrar camiseta.

El Mundial nos obliga a mirar mejor. Nos dice que la patria no es una foto de identificación, sino una relación. No es sólo origen; también es decisión, herencia, gratitud, memoria y deseo. Un país no se representa únicamente con la cara. Se representa con lo que uno está dispuesto a cuidar.

Por eso Suzuki agranda Japón. No porque Japón necesitara ser salvado por una excepción, sino porque su presencia revela algo que ya estaba ocurriendo: las naciones dejaron de ser vitrinas quietas. Son biografías en movimiento.

El prejuicio quiere una patria inmóvil. El futbol le pone guantes, la manda al arco y le demuestra que también puede atajar con otro rostro.