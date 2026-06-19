Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido cuando ha sido líder de grupo en el Mundial?

La Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A en el Mundial 2026 Repite un logro histórico que solo consiguió en 1986 y 2002.

La Selección Mexicana volvió a ilusionar a la afición en la Copa del Mundo 2026 al asegurar el liderato del Grupo A tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. Con seis puntos y el boleto a la siguiente ronda en la mano, el Tricolor repite un escenario que en su historia mundialista ha ocurrido en contadas ocasiones. Cada una de ellas ha quedado marcada por una gran expectativa y la ilusión de alcanzar la Copa Mundialista.

México 1986

La primera vez que la Selección Mexicana terminó en la cima de su grupo fue durante la Copa Mundial de México 1986, convirtiéndose en el primer país en albergar dos ediciones del torneo.

Dirigido por el serbio Velibor “Bora” Milutinović, el conjunto nacional quedó ubicado en el Grupo B junto con Bélgica, Paraguay e Irak. México inició su participación con una victoria de 2-1 sobre Bélgica gracias a los goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez. Posteriormente empató 1-1 frente a Paraguay con anotación de Luis Flores y cerró la fase de grupos con un triunfo de 1-0 sobre Irak, nuevamente con gol de Quirarte.

Con cinco puntos, el Tricolor terminó como líder de su sector y avanzó a los octavos de final. Ahí, superó 2-0 a Bulgaria con el inolvidable gol de tijera de Manuel Negrete. Posteriormente llegó a los cuartos de final, donde empató sin goles ante la Alemania Federal y cayó 4-1 en la tanda de penales.

Corea - Japón 2002

La segunda ocasión en que México concluyó la fase de grupos como líder fue en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, el primero organizado por dos países y el primero celebrado en territorio asiático.

Con Javier Aguirre en el banquillo, la Selección Mexicana compartió el Grupo G con Italia, Croacia y Ecuador. El debut fue una victoria por 1-0 sobre Croacia con gol de penal de Cuauhtémoc Blanco. Posteriormente venció 2-1 a Ecuador con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

En el último encuentro de la fase de grupos, México empató 1-1 con Italia gracias a Borgetti. El resultado permitió que el Tricolor terminara como líder de grupo por encima de la selección italiana.

Sin embargo, el sueño terminó rápidamente en los octavos de final. México se enfrentó a Estados Unidos en una de las derrotas más dolorosas de su historia mundialista y cayó 2-0, quedando eliminado sin poder avanzar al quinto partido.

Mundial 2026, un nuevo intento de hacer historia

Ahora, en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana vuelve a encontrarse en una posición privilegiada. El equipo dirigido nuevamente por Javier “Vasco” Aguirre aseguró el liderato del Grupo A tras imponerse 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur.

Los goles mexicanos han sido obra de Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Luis Romo, piezas clave para que el combinado nacional llegara a seis unidades y se instalara en los dieciseisavos de final como líder absoluto del grupo.