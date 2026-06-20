Agónica victoria de Alemania frente a Costa de Marfil

Alemania -Costa de Marfil. Deniz Undav (c) se convirtió en el héroe de la selección de Alemania al meter el tanto de la diferencia para sellar su victoria ante Costa de Marfil en su segundo partidos de la fase de grupos. (Agencia EFE)

Alemania consiguió agónica victoria ante Costa de Marfil y se clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026. En un partido intenso, cambiante y con definición sobre el final, la tetracampeona se impuso 2-1 en el Toronto Stadium, en el segundo partido del Grupo E, gracias a un doblete de Deniz Undav, que ingresó desde el banco y terminó siendo la gran figura de la remontada.

Los teutones dirigidos por Julian Nagelsmann tuvieron de inicio la mayor iniciativa generando las primeras situaciones claras del encuentro. A los 9 minutos, Kai Havertz ganó de cabeza y exigió a Fofana, que respondió con una buena intervención para evitar la apertura del marcador. Luego también avisaron Jamal Musiala y Nmecha, aunque sin precisión en los últimos metros.

La polémica llegó a los 21 minutos, cuando Pavlovic saltó en el área y marcó de cabeza el 1-0 para Alemania. Sin embargo, el tanto fue anulado por una falta sobre el arquero marfileño, que había tenido una salida floja y terminó recibiendo el contacto en el área chica.

Costa de Marfil abrió el marcador

Los marfileños resistieron el arranque alemán. A los 27 minutos, Ousmane Diomandé armó una gran jugada individual y dejó servido el gol para Franck Kessié, que apareció como capitán para poner el 1-0. El gol cambió el desarrollo del partido: los africanos ganaron confianza y Alemania perdió claridad.

Antes del descanso, con un remate de Yoan Bonny fue detenido por Manuel Neuer. Alemania tuvo el empate con Florian Wirtz, pero el atacante no logró definir con potencia tras una buena jugada colectiva.

En la parte complementaria, Costa de Marfil manejó mejor los tiempos durante varios minutos y tuvo situaciones para estirar la ventaja. Alemania, en cambio, mostró dificultades para encontrar espacios y por momentos quedó expuesta ante las transiciones del equipo africano.

Reacciona Alemania tras los cambios

La reacción llegó desde el banco. A los 60 minutos, Nagelsmann metió un triple cambio: salieron Pavlovic, Musiala y Sané, e ingresaron Amiri, Leweling y Undav. La modificación le dio otro peso ofensivo a Alemania y empezó a jugar más cerca del área rival.

A los 67 minutos, después de un gran centro al área, Deniz Undav apareció con una buena definición y marcó el 1-1. Así, Alemania se adueñó del trámite y fue en busca de la victoria, mientras Costa de Marfil intentó sostener el resultado con el orden defensivo y las respuestas de Fofana. El arquero africano fue clave en el tramo final: primero le sacó un gran cabezazo a Brown y luego evitó el segundo ante una chance clara de Amiri.

Premio en tiempo de compensación

Al 90+3 minutos, Undav volvió a aparecer en el área y marcó el 2-1, para completar su doblete y darle a Alemania una victoria clave. Con este resultado, la tetracampeona llegó a los seis puntos en el Grupo E y se aseguró la clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026.

Costa de Marfil, que había hecho un gran partido durante buena parte del encuentro y estuvo cerca de llevarse un resultado importante, quedó con tres unidades y deberá definir su futuro en la última fecha.