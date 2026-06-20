Tadej Pogacar refuerza su liderato y apunta a la gloria en la Vuelta a Suiza

El esloveno gana la etapa 4. Tadej Pogacar se pone a punto para el Tour de Francia que inicia en dos semanas, dando todo lo que le dan sus piernas en la Vuelta a Suiza. (@TeamEmirates UAE)

Tadej Pogacar (UAE Team) dio un golpe de autoridad al ganar la contrarreloj individual de 23,8 km en la localidad de Aarburgo y se mira campeón de la Vuelta a Suiza. El esloveno se quedó con el triunfo tras superar al neerlandés Mathieu van der Poel por 31 centésimas.

La victoria de la etapa 4 de la Vuelta a Suiza fue un gran mano a mano entre Pogacar y Van der Poel. El neerlandés voló sobre la carretera de Aarburgo y marcó un tiempo de 28 minutos y 38 segundos. Aunque parecía muy complicado que sus rivales lograran sacarle la victoria, Tadej estaba con hambre de triunfo en la línea de salida.

El esloveno se lanzó por la victoria con un ritmo muy fuerte y pasó el punto intermedio con solo 70 centésimas de ventaja sobre Vacek y menos de cinco segundos con respecto al tiempo marcado por Van der Poel.

Pogacar mantuvo la tensión hasta el final y cruzó la línea de meta con un tiempo de 26 minutos y 37 segundos para batir por solo 31 centésimas a Mathieu van der Poel, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar en la contrarreloj individual, en el territorio en el que es fuerte. Tobias Foss fue tercero en la etapa tras quedar a solo 6 segundos del esloveno.

Uno de los ganadores de la jornada fue el checo Mathias Vacek, quien fue cuarto, a solo 10 segundos del esloveno del UAE Team, y escaló a la tercera posición de la clasificación general tras superar al italiano Andrea Bagioli.

Con su triunfo en la penúltima etapa de la Vuelta a Suiza, Pogacar reforzó su liderato y amplió la ventaja con su perseguidor, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien está a 4 minutos y 22 segundos de un esloveno que se perfila a conquistar el título este domingo, a solo dos semanas del arranque del Tour de Francia, uno de sus principales objetivos de la temporada.

Este domingo finaliza la Vuelta a Suiza con la etapa 5, de 151 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Villars-sur-Ollon. Pogacar está encaminado a conquistar el título.