Katia Itzel García ya sabe cuándo hará historia pitando su primer partido del Mundial 2026

Katia Itzel García La árbitra mexicana Katia Itzel García durante su participación en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. (Cristian De Marchena/Cristian De Marchena)

Katia Itzel García se convertirá en la primera árbitra mexicana en pitar un partido de Copa del Mundo en este 2026. Luego de algunos encuentros donde había fungido como la cuarta oficial del encuentro, la FIFA le dio finalmente su primera designación como silbante central en esta fase de grupos del torneo.

¿Qué partido pitará Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Después de dos semanas de competencia, la árbitra mexicana será la principal responsable de impartir justicia en un partido de esta fase de grupos y lo hará en el enfrentamiento del Grupo F entre Túnez y Países Bajos este próximo jueves 25 de junio en la cancha del Kansas City Stadium.

La colegiada capitalina estará acompañada de su compatriota Sandra Ramírez como la asistente número 1, mientras que el español José Enrique Naranjo será el segundo asistente. Por su parte, el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como el cuarto oficial, cargo que también ocupó durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 55, 56, 57, 58, 59 and 60 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

De esta forma, Katia Itzel García se convertirá oficialmente en la primera mujer mexicana en ser la árbitra central de un partido en la Copa del Mundo de la FIFA.

¿En qué partidos del Mundial 2026 ya había participado Katia Itzel García?

Hasta el momento, Katia Itzel García había tenido participación en tres partidos de la fase de grupos de este Mundial:

Países Bajos vs Japón (14 de junio)

Inglaterra vs Croacia (17 de junio)

Estados Unidos vs Australia (19 de junio)

En todos estos enfrentamientos había estado fungiendo como la cuarta árbitra del encuentro, quien se encarga de ayudar al silbante principal en cuestiones administrativas y disciplinarias, así como estar al pendiente de las áreas técnicas y gestionar las sustituciones de jugadores durante el enfrentamiento.